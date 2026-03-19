Dos días a puro campo y cultura en Loncopué

Loncopué será sede de una nueva edición de la Muestra Ganadera Don Carlos Della Gáspera, un evento que reunirá a productores, instituciones y público en general en torno a la actividad rural.

La propuesta se desarrollará durante dos jornadas. El viernes 20 comenzará con la recepción de participantes, seguida del acto protocolar y el tradicional paseo en pista de los animales, donde se exhibirán distintas razas.

Además, se realizarán charlas técnicas vinculadas a la Estación Agro Zootécnica de Campana Mahuida, el trabajo con perros protectores y el funcionamiento del laboratorio.

El sábado 21 continuarán las actividades con nuevas presentaciones en pista y espacios dedicados a la sanidad animal, la esquila ovina y los procesos productivos de fibra, lana y pelo.

También se abordarán temas como la identificación electrónica de animales y el manejo del fuego, en un contexto donde la prevención de incendios forestales resulta clave para la región.

Como cierre, se realizará una bailanta campera en el Camping Municipal, con la participación de Los Chamas de Cristal, Los Chamas de La Buitrera, Abel El Ranchero y Amanecer Criollo.

La muestra apunta a consolidarse como un espacio de encuentro para el sector, promoviendo el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la identidad cultural.