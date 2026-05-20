Entraron a un complejo cerrado, vaciaron departamentos y huyeron con una Hilux

El robo de camioneta en Centenario vuelve a encender las alarmas sobre la inseguridad en el Alto Valle. Delincuentes vulneraron la seguridad de un predio en el barrio La Merced, robaron pertenencias de varios vecinos y huyeron con una Toyota Hilux. La víctima ofrece una importante recompensa.

El robo de camioneta en Centenario ocurrido en las últimas horas dejó al descubierto el nivel de impunidad con el que operan las bandas delictivas en la región. Enzo Franco, vecino del loteo La Merced, despertó en una fría mañana neuquina para descubrir que su Toyota Hilux blanca ya no estaba. Lo que parecía ser el robo de un vehículo estacionado en la calle, resultó ser una operación delictiva planificada que vulneró la intimidad de todo un complejo cerrado de departamentos.

Un modus operandi silencioso y devastador

El hecho expone una modalidad que crece en la región: el escruche combinado con robo automotor. Los delincuentes no forzaron el vehículo en la vía pública, sino que violentaron la puerta de acceso a la vivienda mientras la víctima dormía, con el objetivo específico de buscar las llaves originales del rodado.

Pero el asalto no terminó ahí. Aprovechando la vulnerabilidad del complejo de tres departamentos, los ladrones actuaron en modo “piraña”. Según relató Franco en declaraciones radiales, los malvivientes también ingresaron a las viviendas contiguas, llevándose un cuantioso botín: notebooks, bicicletas, dinero en efectivo y, en una muestra de total impunidad, hasta la carne que las familias guardaban en sus heladeras.

Las cámaras de seguridad aportadas por vecinos de la zona revelaron un dato táctico clave para la investigación: la banda contaba con un vehículo de apoyo, un auto blanco que merodeó el loteo para garantizar la huida.

Identificación del vehículo y contacto

Como servicio a la comunidad y para dificultar la circulación del vehículo robado en el mercado negro, es fundamental la colaboración ciudadana. El rodado buscado presenta las siguientes características tácticas:

Modelo: Toyota Hilux (Color Blanca).

Toyota Hilux (Color Blanca). Dominio original: AB 430 IO (Se advierte que los delincuentes suelen reemplazar las chapas patentes rápidamente).

AB 430 IO (Se advierte que los delincuentes suelen reemplazar las chapas patentes rápidamente). Señas particulares: Plotteo lateral degradado en tonos grises y negros, llantas de aleación color negro y vidrios fuertemente polarizados.

Recompensa y llamado a la solidaridad

Ante la desesperación, la pérdida de su herramienta de movilidad y la invasión a su hogar, Enzo Franco ha decidido ofrecer una importante recompensa material (dinero en efectivo o una motocicleta) a cambio de datos certeros que permitan recuperar la camioneta.

Quienes posean información fidedigna pueden comunicarse de manera directa a la línea habilitada por la producción radial: 2995-220099. Se solicita a la población evitar la difusión de datos falsos para no entorpecer la búsqueda.

Información extra: El mercado negro en el Alto Valle

El robo de vehículos tipo pick-up, específicamente la línea Toyota Hilux, encabeza las estadísticas de siniestralidad automotora en la región patagónica. Según reportes recientes de seguridad provincial, estos vehículos son el blanco preferido de bandas organizadas debido a su alta demanda. Generalmente, los rodados sustraídos enfrentan dos destinos rápidos: su inserción en el mercado paralelo para operaciones en zonas rurales o vinculadas a yacimientos (como Vaca Muerta) bajo documentación falsa, o su rápido desguace para abastecer el lucrativo mercado negro de autopartes. Especialistas en seguridad recomiendan a los vecinos no dejar las llaves cerca de las puertas de acceso y, de ser posible, instalar cortacorrientes ocultos en los vehículos.