¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy? Los valores de YPF tras el último incremento en la región

La petrolera estatal aplicó un nuevo ajuste en los combustibles en todo el país, impactando directamente en las estaciones de servicio de la provincia. Con subas que promedian el 4%, te contamos los valores actualizados de la Súper, Infinia y Diesel para que no te lleves una sorpresa en la estación.

Desde las primeras horas de este miércoles, las estaciones de YPF en Neuquén actualizaron sus precios. Como suele suceder, este movimiento marca la hoja de ruta para el resto de las operadoras (Shell, Axion y Puma), que se espera ajusten sus valores en las próximas horas.

Super $1805

Infinia $ 3054

Infinia Diesel $ 2534

¿Por qué sube la nafta otra vez?

Este nuevo incremento responde principalmente a dos factores que ya se volvieron habituales en el calendario mensual:

Actualización impositiva: El ajuste en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Sostenibilidad del margen: El intento de las petroleras por no quedar rezagadas frente a la inflación y la devaluación mensual del tipo de cambio oficial (crawling peg).

El impacto en Vaca Muerta

Resulta paradójico para muchos vecinos de la región que, en el corazón de la producción de hidrocarburos del país, los precios sigan la misma lógica alcista que en el resto de la Argentina. Sin embargo, el “beneficio” de la zona patagónica (la exención parcial de algunos impuestos) sigue vigente, manteniendo los valores por debajo de lo que se paga en Buenos Aires o el norte del país, aunque esa brecha se viene acortando mes a mes.