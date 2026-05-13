Llega “La Noche de las Mamos”: controles preventivos gratuitos y en horario extendido en Neuquén

El próximo domingo 24 de mayo, el sistema de salud público y privado se unirá en una jornada especial para facilitar el acceso a mamografías. Habrá atención en hospitales, clínicas privadas y un mamógrafo móvil en el Parque Jaime de Nevares, en el marco de los festejos por la Revolución de Mayo.

¿Te acordás de la enorme convocatoria que tuvo La Noche de las Vacunas? Con ese mismo espíritu de acercar la salud a la gente, el Ministerio de Salud provincial, en conjunto con el sector privado, anunció la primera edición de La Noche de las Mamos.

La cita es este domingo 24 de mayo. Aprovechando el clima de encuentro por la vigilia de la Revolución de Mayo, el objetivo es clarísimo: facilitar a las neuquinas el acceso a los controles esenciales y promover la detección temprana del cáncer de mama.

El epicentro: salud y festejos en el Parque Jaime de Nevares

Uno de los puntos más atractivos de la jornada será la instalación del mamógrafo móvil en el Parque Jaime de Nevares, que funcionará de 18:00 a 23:00 horas.

Esta posta estará ubicada estratégicamente acompañando la tradicional vigilia patria que organiza la Municipalidad de Neuquén. Es importante destacar que este espacio está destinado específicamente a personas que no cuentan con obra social o cobertura médica.

Esfuerzo conjunto: ¿dónde más me puedo atender?

La movida no se queda solo en el parque. Una red de efectores de salud públicos y privados abrirá sus puertas en horarios no habituales para que los tiempos del día a día no sean una excusa a la hora de cuidarse.

Los centros que ya confirmaron su participación (y donde se recomienda consultar los horarios específicos de atención) son:

Hospitales Públicos: Castro Rendón y Heller (Neuquén Capital), Añelo, Cutral Co/Plaza Huincul, y Zapala.

Castro Rendón y Heller (Neuquén Capital), Añelo, Cutral Co/Plaza Huincul, y Zapala. Clínicas Privadas: Leben Salud y Clínica Moguillansky.

Leben Salud y Clínica Moguillansky. Dato: En los próximos días se sumarán nuevos centros en Chos Malal y la Región de los Lagos del Sur.

Una campaña que llegó para quedarse

Lo más interesante de este anuncio es que no será un evento aislado. Desde Salud confirmaron que a partir de ahora, todos los 24 de cada mes se replicarán jornadas similares en toda la provincia.

La idea es sostener este acceso ampliado a las mamografías a lo largo del tiempo, apostando a la prevención continua como la principal herramienta para reducir los casos de cáncer de mama en la región.