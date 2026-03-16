Trump exige proteger el Estrecho de Ormuz tras ataques a barcos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a China, Francia y Reino Unido que desplieguen buques para colaborar en la seguridad del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

El pedido se produjo en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario afirmó que Estados Unidos garantizará que el paso marítimo permanezca abierto.

“De una forma u otra, pronto conseguiremos que el Estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre”, sostuvo Trump.

En el mismo mensaje, el presidente lanzó una advertencia contra Irán y aseguró que Estados Unidos bombardeará la costa iraní y hundirá embarcaciones si continúan las amenazas al comercio internacional.

Trump sostuvo además que el país persa se encuentra “totalmente derrotado” tras dos semanas de operaciones militares en la región, en el marco de la ofensiva denominada Operación Furia Épica.

Las declaraciones se produjeron horas después de que fuerzas estadounidenses lanzaran un ataque aéreo contra la Isla de Kharg, considerada el principal centro de exportación petrolera de Irán.

Ese enclave estratégico concentra alrededor del 90% del petróleo que exporta el país, lo que lo convierte en un punto clave dentro del conflicto.

El mandatario calificó la ofensiva como “uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente” y afirmó que todos los objetivos militares de la isla fueron destruidos.

Tras el ataque, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que su país podría responder atacando instalaciones de empresas estadounidenses en Medio Oriente si continúan los bombardeos.

El funcionario señaló que las fuerzas iraníes podrían apuntar contra sedes o activos de compañías vinculadas a Estados Unidos, incluso aquellas en las que el país norteamericano tenga participación.

En paralelo a la escalada militar, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que trabajan en mejorar la precisión de su sistema de alerta temprana ante posibles misiles balísticos lanzados desde Irán.

El proyecto es desarrollado por el Mando del Frente Interno y busca optimizar las advertencias que reciben los civiles cuando se detecta el lanzamiento de proyectiles.

En las últimas horas, además, tres barcos fueron alcanzados por proyectiles en las proximidades del Estrecho de Ormuz, lo que incrementó la preocupación internacional por la seguridad del comercio marítimo en la región.