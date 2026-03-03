Escalada en Medio Oriente: atacan la embajada de EE.UU. en Riad

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada este lunes con dos drones en la capital, Riad, según informó la cadena CNN. De acuerdo con el reporte, no se registraron víctimas.

El Ministerio de Defensa saudita confirmó que el incidente ocurrió durante la madrugada en el barrio diplomático y que generó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio.

Pese a la magnitud de las detonaciones reportadas por testigos y la presencia de humo visible en la zona, fuentes citadas por CNN aseguraron que no hubo heridos ni fallecidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre la situación del personal diplomático.

El episodio se produce en medio de una ofensiva regional atribuida a Irán, en represalia por recientes bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. La agencia Reuters indicó que el ataque se inscribe en una escalada que incluye agresiones contra objetivos estratégicos en el Golfo Pérsico.

Tras el hecho, la embajada estadounidense emitió una alerta de seguridad urgente, recomendando a sus ciudadanos permanecer resguardados y evitar desplazamientos innecesarios. También se limitaron los viajes no esenciales a instalaciones militares ante el riesgo de nuevos ataques.

La seguridad en Riad permanece reforzada con vigilancia conjunta de fuerzas sauditas y destacamentos estadounidenses, en un contexto de creciente tensión regional.