Barrio Melipal: avanza la obra del nuevo SAF

A veinte días de su inicio, la obra del Salón de Actividades Físicas (SAF) en el barrio Melipal registra sus primeros avances en la ciudad de Neuquén.

El espacio se construye en la intersección de las calles Arroyo Hualcupén y Rayén, con el objetivo de ampliar la oferta deportiva en la zona oeste.

El proyecto prevé un gimnasio cubierto de 1.500 metros cuadrados, con canchas de vóley y básquet, vestuarios, oficinas, salas para profesores y gradas con capacidad para 500 personas.

Además, se contemplan mejoras en la pista de patín y en la cancha de fútbol del predio.

La obra se suma a otros espacios ya operativos en distintos barrios, en el marco de una red de infraestructura deportiva distribuida en la ciudad.

Con una inversión de 4.100 millones de pesos y un plazo de ejecución de un año, actualmente se desarrollan tareas de movimiento de suelo, cerramiento del predio y armado del obrador.