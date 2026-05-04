Figueroa presentó en Houston la licitación de áreas en Vaca Muerta con un modelo de asociación público-privada

En el marco de la Ronda 1/2026, la provincia lanzó en Estados Unidos un ambicioso plan para atraer nuevas operadoras. El proceso, liderado por GyP, incluye zonas estratégicas con alto potencial geológico, un esquema de regalías competitivo y un fuerte compromiso con la infraestructura local.

La licitación de áreas en Vaca Muerta ya es una realidad en el mercado internacional. En un movimiento estratégico para consolidar el liderazgo energético de la región, el gobernador Rolando Figueroa presentó en Houston la Ronda 1/2026. Esta convocatoria pública nacional e internacional pone a disposición 15 bloques de hidrocarburos, bajo un modelo que prioriza la previsibilidad jurídica y la competitividad técnica.

A través de la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la provincia busca sumar nuevos jugadores al play de no convencionales más importante de América Latina. Las áreas seleccionadas —que incluyen nombres clave como Águila Mora Noreste, Curamhuele y Pampa de las Yeguas NE— se encuentran en ubicaciones estratégicas, rodeadas de infraestructura existente y con datos geológicos de alta precisión que minimizan el riesgo exploratorio.

Dato estratégico: El modelo de asociación establece que las empresas adjudicatarias asuman el riesgo de la etapa exploratoria, mientras que GyP mantendrá una participación de entre el 10% y el 20% como socio estratégico.

Condiciones competitivas y cronograma de ofertas

El esquema financiero de esta ronda fue diseñado para captar ofertas de alto valor. Se ha establecido un “bono de acceso” con un piso de 500.000 dólares, y se permitirá a las operadoras competir mediante la mejora de las regalías, una herramienta que flexibiliza la estructuración de cada proyecto según su complejidad.

Fechas clave del proceso:

Presentación de ofertas: Hasta el 19 de agosto de 2026.

Hasta el 19 de agosto de 2026. Apertura de sobres: 19 de agosto de 2026 a las 15:00 horas en la ciudad de Neuquén.

Compromiso con el compre neuquino y el ambiente

Más allá de los barriles y los metros cúbicos, la gestión de Figueroa ha integrado exigencias de sustentabilidad y desarrollo local. Las compañías que ganen la licitación no solo deberán cumplir con estrictos estándares ambientales y de seguridad, sino que también tendrán la obligación de fortalecer la cadena de proveedores locales y realizar aportes a la infraestructura provincial si avanzan hacia la fase de explotación.

Este lanzamiento ocurre en un momento de récords para la cuenca: Vaca Muerta ya supera los 400.000 barriles de petróleo diarios, y la meta de Neuquén es duplicar esa cifra para finales de la década, transformando el recurso del subsuelo en bienestar tangible para los ciudadanos.

Para los interesados en la documentación técnica, las bases y condiciones están disponibles en el portal oficial de la compañía estatal: gypnqn.com.ar.