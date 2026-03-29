Rugió el TC en Centenario: Canapino se llevó la victoria y Neuquén vivió una fiesta del automovilismo

El piloto arrecifeño brilló en la pista neuquina para llevarse su primer triunfo del año en la tercera fecha del campeonato. Más allá del espectáculo deportivo, la multitudinaria convocatoria reafirmó a la competencia como un motor económico y turístico fundamental para el Alto Valle.

Un fin de semana a puro motor y pasión en la región

El Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en la localidad de Centenario, volvió a convertirse en el epicentro del deporte nacional. La tercera fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera y el TC Pista no solo trajo consigo el rugir de los motores, sino que revalidó el profundo impacto social y económico que esta categoría tiene en nuestra región.

Desde mediados de semana, los alrededores del circuito se transformaron en una verdadera ciudad rodante. Miles de fanáticos de Neuquén, Río Negro y provincias vecinas acamparon a la espera del domingo, generando un movimiento comercial, gastronómico y hotelero indispensable para el Alto Valle. Este evento trasciende lo deportivo para consolidarse como un motor económico vital en el inicio del otoño patagónico.

La carrera: Canapino en lo más alto del podio

En lo estrictamente deportivo, la jornada dominical entregó un espectáculo de alto voltaje. Agustín Canapino, a bordo de su unidad, logró su primer triunfo de la temporada, demostrando la jerarquía que lo caracteriza.

El clima de competencia ya se palpaba desde temprano, cuando Matías Rossi se adjudicó la serie más rápida del domingo, asegurándose largar adelante en la final. Por su parte, pilotos de la talla de Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) hicieron lo propio al ganar sus respectivas baterías. Sin embargo, en la prueba principal, el piloto de Arrecifes impuso su ritmo y se llevó la ovación de la multitud neuquina.

El impacto más allá de la pista

Para Neuquén, ser anfitriona de la máxima categoría del automovilismo argentino es una política deportiva que da resultados. La presencia de 57 autos inscriptos en pista y la enorme maquinaria logística de la ACTC reafirman que la provincia cuenta con la capacidad organizativa y la infraestructura para sostener eventos de primera línea, dejando un saldo altamente positivo para la sociedad y el turismo local.