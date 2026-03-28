Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón

El piloto argentino Franco Colapinto largará desde la 15ª posición en el Gran Premio de Japón, tras una clasificación con resultados dispares en el circuito de Suzuka.

El joven corredor logró superar la primera tanda (Q1) y avanzar a la Q2, pero no pudo sostener el rendimiento en la segunda instancia y quedó en la mitad de la grilla. “La Q1 fue buena; la Q2… faltó mucho. Hay que entender por qué y trabajar para mañana”, analizó tras la sesión.

En contraste, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, tuvo una actuación sólida al ubicarse en la séptima posición, consolidándose como el mejor piloto por fuera de las escuderías dominantes.

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien largará desde el primer lugar y compartirá la primera fila con su compañero George Russell, en una jornada marcada por la paridad en los primeros puestos.

De cara a la carrera, Colapinto buscará avanzar posiciones y mejorar su rendimiento en un circuito exigente como Suzuka, donde la estrategia y el ritmo de carrera suelen ser determinantes.