El Turismo Carretera corre en Neuquén este fin de semana

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la tercera fecha del campeonato 2026 en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, uno de los escenarios habituales del calendario nacional.
El inicio de la temporada mostró una marcada paridad, con triunfos de Nicolás Moscardini en El Calafate y de Julián Santero en Viedma.
La actividad comenzará el sábado con entrenamientos y clasificación, mientras que el domingo se disputarán las series y la final, prevista a 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.
Cronograma – Sábado
11:05 a 11:25: 1° entrenamiento (Grupo A)
11:30 a 11:50: 1° entrenamiento (Grupo B)
13:35 a 14:05: 2° entrenamiento (Grupo A)
14:10 a 14:40: 2° entrenamiento (Grupo B)
16:06 a 16:14: Clasificación (3° cuarto)
16:18 a 16:26: Clasificación (4° cuarto)
16:30 a 16:38: Clasificación (1° cuarto)
16:42 a 16:50: Clasificación (2° cuarto)
Cronograma – Domingo
10:05: 1ª serie (5 vueltas)
10:30: 2ª serie (5 vueltas)
10:55: 3ª serie (5 vueltas)
14:00: Final (25 vueltas o 50 minutos)
La última presentación en este circuito tuvo un antecedente particular, ya que la final fue suspendida por fuertes vientos.