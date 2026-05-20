Adopción en Neuquén: cómo inscribirse al registro único y la realidad de los niños que esperan una familia

El proceso de adopción en Neuquén vuelve a abrir sus inscripciones en agosto. Viviana Toselli, funcionaria del RUA, detalla los requisitos, derriba mitos sobre quiénes pueden postularse y explica la cruda realidad detrás de las convocatorias públicas: hay 10 adolescentes y niños mayores que aún buscan un hogar.

La adopción en Neuquén es una temática de profunda sensibilidad social que, a menudo, choca de frente con los mitos y las expectativas de quienes buscan formar una familia. Lejos de las demoras burocráticas infinitas que dicta el imaginario popular, el sistema busca ser ágil, pero se enfrenta a un desafío mayor: la falta de compatibilidad entre lo que buscan los adoptantes y los niños reales que esperan un hogar.

En una reciente entrevista radial, Viviana Toselli, prosecretaria del Registro Único de Adopción (RUA) de Neuquén, brindó detalles precisos sobre cómo funciona el sistema provincial y cuál es la situación actual de las infancias institucionalizadas.

Cómo es el trámite de Inscripción en la provincia

El proceso para postularse en la provincia está organizado y pautado en el calendario. Toselli explicó que el registro abre sus inscripciones ordinarias tres veces al año: en los meses de abril, agosto y diciembre.

El trámite se ha modernizado y actualmente se inicia de manera virtual. Los interesados pueden acceder a toda la información, videos explicativos y formularios a través de la página web del Poder Judicial de Neuquén. Además, el organismo habilitó el teléfono 569-1110 y el correo electrónico registrounicodeadoptantes@jusneuquen.gov.ar para evacuar consultas.

El desafío de la “Disponibilidad adoptiva”

Uno de los puntos centrales del formulario de inscripción es lo que legalmente se denomina “disponibilidad adoptiva”. Esto implica que los postulantes deben especificar qué perfil de niño están dispuestos a ahijar, abarcando edades, si aceptarían grupos de hermanos o niños con patologías de salud.

Aquí radica el principal cuello de botella del sistema: la gran mayoría de las familias se inscribe con el deseo de adoptar bebés o niños en su primera infancia. Al no haber niños de esas características en situación de adoptabilidad, las familias permanecen en la lista de espera, mientras que los chicos reales que necesitan un hogar siguen creciendo en instituciones.

Convocatorias públicas: 10 historias que esperan

Cuando el juzgado no encuentra familias compatibles dentro del registro provincial ni en la red nacional, se recurre a las convocatorias públicas.

Toselli confirmó que actualmente existen unas 10 situaciones de niños, niñas y adolescentes en Neuquén que están esperando de manera urgente una familia. “No van a encontrar allí un bebé recién nacido”, advirtió la funcionaria. Estas convocatorias corresponden a chicos mayores de 10 años, grupos de hermanitos, adolescentes o menores con algún problema de salud.

Requisitos flexibles y un cuidado responsable

Para desmitificar los requisitos, desde el RUA aclararon que el estado civil no es un impedimento. Pueden postularse familias monoparentales (hombres o mujeres solos), matrimonios, uniones convivenciales y parejas del mismo o de distinto sexo.

La clave del sistema, según relató la especialista, es entender el cambio de paradigma: “La adopción requiere amor, pero sobre todo de cuidados responsables”. El objetivo supremo del Estado no es conseguirle un hijo a un adulto que desea ser padre, sino restituirle a un niño vulnerado su derecho humano a vivir en familia.

Información extra: Los datos nacionales reflejan la misma crisis

La realidad que describe el RUA neuquino es un reflejo exacto de la situación nacional. Según las últimas estadísticas publicadas por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) del Ministerio de Justicia de la Nación:

A su vez, casi el 80% de los niños y adolescentes que actualmente esperan ser adoptados en Argentina superan los 8 años de edad, marcando una brecha crítica que deja a las infancias mayores relegadas del sistema.

Más del 85% de las familias inscriptas en el país están dispuestas a adoptar niños de hasta 1 año de edad.

Solo el 17% aceptaría adoptar a un niño de hasta 8 años.

Menos del 1% de los postulantes está dispuesto a adoptar a adolescentes mayores de 12 años.