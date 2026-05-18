Empleo de la construcción en Neuquén: UOCRA analiza el impacto de Vaca Muerta y la obra pública

Víctor Carcar detalló la realidad del sector ante el freno de los fondos nacionales. El referente gremial destacó que la inversión privada y los proyectos provinciales logran amortiguar la crisis y estabilizar los puestos de trabajo.

El empleo de la construcción en Neuquén atraviesa un período de profunda transformación y resiliencia. En un contexto nacional donde el sector acusa el impacto del freno total a la obra pública financiada por el Gobierno federal, la provincia logra sostener sus estructuras gracias a un doble motor: la actividad incesante en Vaca Muerta y la estrategia de reactivación de proyectos prioritarios lanzada por el Ejecutivo provincial.

El escudo de Vaca Muerta y la inversión privada

Frente a la parálisis de las grandes obras de infraestructura vial y de vivienda que dependían de Nación, el sector privado se consolidó como el principal refugio para los trabajadores neuquinos. Las obras civiles, los desarrollos comerciales y, por sobre todo, la infraestructura asociada al desarrollo no convencional de hidrocarburos sostienen una demanda constante de mano de obra.

“La actividad privada y los proyectos en la zona de Añelo y alrededores están absorbiendo una parte importante de la gente que se había quedado sin empleo”, señaló Víctor Carcar.

Esta dinámica impidió que la provincia replicara las caídas masivas de ocupación registradas en otras jurisdicciones del país, posicionando a la región como una de las plazas más estables del sector.

Reactivación provincial y el desafío de la capacitación

El plan de reactivación de la obra pública neuquina, enfocado en terminar escuelas, hospitales y redes de servicios esenciales, comenzó a dar sus frutos. El gremio sigue de cerca la puesta en marcha de estos contratos, que no solo devuelven previsibilidad a las empresas locales, sino que garantizan el regreso de cientos de obreros a la actividad formal.

Sin embargo, el nuevo escenario laboral plantea un desafío clave: la reconversión de los perfiles profesionales. Las obras en el sector energético demandan tareas de mayor especialización técnica. Por este motivo, desde el sindicato se hace especial hincapié en los programas de capacitación continua para que los trabajadores locales puedan calificar en los exigentes estándares que impone la industria del gas y el petróleo.

Información complementaria del sector

Para dimensionar el escenario actual, los últimos informes del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) reflejan que, mientras a nivel nacional el empleo formal en la construcción registró caídas interanuales superiores al 20% en varios meses, la provincia de Neuquén logró mantenerse en una meseta estable, registrando incluso leves repuntes asociados exclusivamente al desarrollo de la infraestructura energética en la Cuenca Neuquina.