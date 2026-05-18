Obra pública en Neuquén capital: El modelo municipal que desafía el freno nacional y sostiene el Plan Capital

Con una administración basada en el superávit financiero y el uso de recursos propios, el municipio capitalino mantiene activos los frentes de asfalto, pluviales y conectividad en los barrios, marcando un fuerte contraste con la parálisis federal.

Obra pública en Neuquén capital es la premisa que se mantiene inalterable en la agenda del gobierno local, consolidándose como el principal motor de desarrollo urbano y generación de empleo de la región. En un contexto nacional profundamente complejo, marcado por el freno total de las transferencias nacionales para infraestructura, el municipio logra sostener el ritmo del Plan Capital sin recurrir al endeudamiento y resguardando las empresas locales.

Autonomía financiera contra la parálisis nacional

El secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, detalló el modelo de gestión que le permite a la ciudad diferenciarse del panorama recesivo nacional. La clave radica en una ingeniería financiera ordenada que genera superávit corriente, el cual se vuelve a inyectar de manera directa en los barrios.

“El Plan Capital no se detiene porque lo diseñamos para que dependa de nuestra propia eficiencia administrativa. Mientras en el país las obras se congelan, en Neuquén seguimos abriendo licitaciones”, afirmó Nicola.

Los frentes de obra prioritarios para el municipio

La continuidad del plan de infraestructura civil no es aleatoria; responde a un esquema de prioridades urbanas orientadas a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los vecinos:

Plan de pavimentación masivo: Conectividad vial interna en los barrios periféricos para mejorar el tránsito y el acceso de los servicios públicos.

Conectividad vial interna en los barrios periféricos para mejorar el tránsito y el acceso de los servicios públicos. Sistemas macropluviales: Obras subterráneas estratégicas diseñadas para mitigar el impacto de las tormentas y evitar anegamientos históricos en áreas críticas de la ciudad.

Obras subterráneas estratégicas diseñadas para mitigar el impacto de las tormentas y evitar anegamientos históricos en áreas críticas de la ciudad. Regularización de asentamientos: Dotación de servicios básicos e infraestructura de red para integrar los nuevos sectores urbanos a la traza formal.

Un motor de empleo local que sigue encendido

El sostenimiento de la obra pública en Neuquén capital funciona, además, como un amortiguador social fundamental. El ritmo sostenido de licitaciones públicas nacionales caídas que fueron absorbidas por el municipio permite resguardar miles de puestos de trabajo de la construcción en la capital de la provincia, dinamizando corralones, canteras y servicios logísticos de la región.

Información extra: El impacto del superávit en números

Para comprender la magnitud de la autonomía municipal en materia de infraestructura, es valioso destacar cómo se compone la inversión pública en la capital provincial: