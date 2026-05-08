Donald Trump enfrenta una crisis de popularidad por la guerra con Irán y la suba de la nafta en Estados Unidos

El corresponsal Adrián Sack analiza desde Atlanta el empantanamiento del conflicto bélico, el regreso de la inflación y la incertidumbre de cara al Mundial 2026 en un clima de fuerte rechazo social a las políticas del gobierno republicano.

Desde una Atlanta lluviosa, el periodista Adrián Sack trazó un panorama desolador sobre el presente de los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. El país, que hace apenas unos meses se entusiasmaba con la idea de un presidente “pacifista” —postulado incluso al Premio Nobel de la Paz—, hoy se encuentra empantanado en una guerra con Irán que parece no tener fin.

El costo de la guerra y el regreso de la inflación

La mayor preocupación de los estadounidenses hoy no está en el frente de batalla, sino en el surtidor de gasolina. “La nafta que costaba 71 centavos de dólar el litro hoy está a 1,15 dólares. Para el estadounidense promedio, que carga el tanque todos los días, esto es un golpe durísimo que ya se traslada a los precios”, explicó Sack. Este fenómeno ha despertado el “fantasma de la inflación”, que aunque no es comparable con la de Argentina, con un 4% anual genera una desolación inédita en la clase media norteamericana.

Incertidumbre nuclear y alianzas peligrosas

El reporte destaca la figura del argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quien advirtió sobre la capacidad de Irán para fabricar material para once bombas atómicas. La inteligencia del Pentágono vigila de cerca la alianza entre Irán y Rusia, aunque descartan por ahora que el Kremlin haya entregado armamento nuclear directamente al régimen de Teherán.

El factor electoral: Trump contra las cuerdas

Con las elecciones legislativas de noviembre en el horizonte (conocidas como midterms), el oficialismo republicano tiembla. Según Sack, el rechazo a la guerra alcanza el 65%, y la imagen de Trump ha tocado un piso del 34%. Históricamente, los presidentes suelen perder estas elecciones de medio término, y el escenario económico actual no ayuda a revertir la tendencia.

Seguridad y el desafío del Mundial 2026

Estados Unidos se prepara para ser la sede principal de la próxima Copa del Mundo, pero el ambiente no es el ideal. “Aquí el fútbol sigue siendo ignorado por la gran mayoría, está en el puesto 15 de suscripciones deportivas, por debajo del hockey sobre hielo o la MMA”, señaló el corresponsal.

A esto se suma la preocupación por la seguridad en los estadios. Los recientes desacuerdos en el Congreso han generado cortes de financiamiento que afectaron incluso al Servicio Secreto, poniendo en duda la capacidad operativa para blindar las “Fan Fest” y los estadios ante posibles amenazas o atentados derivados del conflicto en Medio Oriente.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.