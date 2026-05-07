Menos Bla Más Amor: la fundación que transforma realidades en las cárceles y calles de Neuquén

Alejandro Riffo, coordinador de la fundación, detalla el trabajo de reinserción en los penales, la lucha contra el bullying en las escuelas y la preocupante cifra de personas en situación de calle en la capital. Cómo la solidaridad ciudadana logra soluciones donde el Estado llega tarde.

En un contexto social complejo, la fundación “Menos Bla Más Amor” se ha consolidado como un puente vital entre la necesidad y la solución en Neuquén. Alejandro Riffo, su coordinador, dialogó sobre la profunda labor que realizan en los sectores más invisibilizados de la provincia, bajo una premisa clara: dejar de hablar tanto y empezar a hacer.

Oficios para la libertad

Uno de los ejes más potentes de la fundación es su intervención en las cárceles de varones y mujeres. A través de talleres de carpintería, buscan romper el círculo de la delincuencia. “Es brindarles un oficio, decirles que hay otra forma de ganarse el dinero con esfuerzo”, explicó Riffo. Para el coordinador, la falta de oportunidades es la raíz del problema, y el taller funciona no solo como aprendizaje técnico, sino como un espacio de reencuentro con la dignidad.

“Stop Bullying”: hablando el idioma de los jóvenes

La fundación también desembarca en los colegios secundarios de la ciudad con una propuesta innovadora. Mediante el proyecto “Stop Bullying”, llevan a referentes del freestyle y el rap para captar la atención de los chicos. Entre rimas y música, se filtran mensajes de solidaridad y empatía. “La solidaridad se tiene que practicar y educar, no se contagia mágicamente”, afirmó Riffo, destacando la importancia de prevenir la violencia escolar desde edades tempranas.

La calle no espera: el drama del invierno en Neuquén

Con la llegada de las bajas temperaturas, la preocupación se traslada a las brigadas nocturnas. En conjunto con el SIEN (Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén), el equipo de voluntarios recorre la ciudad brindando comida, ropa y asistencia médica a personas en situación de calle.

Riffo alertó sobre la disparidad en las cifras oficiales: mientras que Nación reconoce a unos 400 ciudadanos en esta condición y Provincia a 600, las organizaciones sociales perciben que el número es significativamente mayor y sigue creciendo. Además, advirtió que el cierre de refugios clave, como el de Ciudad Deportiva, agrava la exposición de los más vulnerables.

Solidaridad récord: 420 mil pesos en 3 horas

La capacidad de respuesta de la fundación quedó demostrada recientemente con el caso de un padre que cuida a su hija con discapacidad. Con una deuda de gas asfixiante que amenazaba el bienestar de la niña, Riffo lanzó una campaña en redes sociales. En menos de tres horas, los neuquinos aportaron más de 420 mil pesos, permitiendo no solo saldar la deuda sino garantizar la calefacción para el hogar.

“Aquel que tiene techo, gas y un plato de comida, que sea egoísta y ayude al que tiene menos. Si el de al lado está bien, todos vamos a vivir mejor”, concluyó Riffo como mensaje final a la comunidad.

Información extra y contexto

El rol del SIEN: La participación del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén es fundamental en las brigadas. No solo se entrega una manta; se realizan controles de presión, curaciones y seguimiento sanitario a personas que suelen estar fuera del sistema de salud convencional.

La participación del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén es fundamental en las brigadas. No solo se entrega una manta; se realizan controles de presión, curaciones y seguimiento sanitario a personas que suelen estar fuera del sistema de salud convencional. Neuquén, ciudad de contrastes: A pesar de ser la capital de Vaca Muerta, la brecha social se hace evidente en las periferias y el centro. Las organizaciones sociales coinciden en que la inflación y el aumento de los alquileres han empujado a familias enteras a la precariedad extrema.

A pesar de ser la capital de Vaca Muerta, la brecha social se hace evidente en las periferias y el centro. Las organizaciones sociales coinciden en que la inflación y el aumento de los alquileres han empujado a familias enteras a la precariedad extrema. Cómo colaborar: Los interesados pueden contactarse a través de las redes sociales de la fundación: Más Compasión o directamente con el perfil de Ale Riffo en Facebook e Instagram.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.