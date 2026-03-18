El Gobierno pone fin al programa Volver al Trabajo

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el programa Volver al Trabajo (VAT) finalizará el próximo 9 de abril, en el marco de un cambio en la política de asistencia hacia esquemas orientados al empleo.

Según el comunicado oficial, los beneficiarios recibirán durante abril el pago correspondiente a la última asignación mensual no remunerativa, cerrando así el ciclo del programa.

Desde la cartera nacional indicaron que los inscriptos ya fueron notificados a través de correo electrónico y mediante la aplicación Mi Argentina.

El nuevo esquema dejará atrás las transferencias generalizadas para avanzar hacia un sistema condicionado a la formación y la inserción laboral.

En ese contexto, quienes deseen continuar dentro del programa podrán acceder a vouchers de capacitación, orientados al aprendizaje de oficios y la actualización de competencias.

Las formaciones se dictarán a través de una red federal de instituciones públicas y privadas, con propuestas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

El Estado aportará la infraestructura, mientras que las empresas estarán a cargo de los contenidos, capacitadores y materiales.

El sistema incorporará condiciones más exigentes: los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia. En caso de abandono, perderán el beneficio y no podrán reingresar.

La iniciativa se inscribe en una estrategia oficial para reorientar la asistencia hacia el empleo formal.