Mala praxis en Neuquén: el calvario de Alison Calfunao tras perder una pierna y recibir un trasplante de corazón

Una cirugía programada de ligadura de trompas terminó con una madre de 20 años luchando por su vida. Entre denuncias de negligencia en la Clínica San Lucas y el abandono de Swiss Medical, Alison Calfunao exige justicia y ayuda para sobrevivir tras una mala praxis en Neuquén que conmociona a la región.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

La mala praxis en Neuquén tiene un nombre que hoy clama por ser escuchado: Alison Calfunao. Lo que debía ser una intervención quirúrgica sencilla y de rutina —una ligadura de trompas— se transformó en una cadena de errores médicos que le arrebataron su salud, su pierna derecha y la obligaron a vivir con un corazón trasplantado.

El inicio de una pesadilla en la Clínica San Lucas

El 9 de junio de 2025, Alison ingresó al quirófano de la Clínica San Lucas con todos sus estudios prequirúrgicos en perfecto estado. Sin embargo, según el peritaje de parte, el ginecólogo interviniente, Dr. Domingo Jachuk, habría cerrado la incisión externa dejando una vena abierta, provocando una hemorragia interna masiva. Alison sufrió dos paros cardíacos y fue trasladada de urgencia a Buenos Aires, donde despertó entubada, sin una pierna y con un corazón ajeno.

Médicos que se “Lavan las Manos”

“Ellos nunca dieron explicaciones. Siguen trabajando como si nada”, denuncia Alison con una voz que mezcla el dolor y la indignación. Los nombres de Domingo Jachuk y el anestesista Ever Escudero resuenan en una causa judicial que avanza con lentitud mientras los profesionales continúan su práctica médica en la capital neuquina sin haber tenido un solo gesto de humanidad hacia la víctima.

El abandono de Swiss Medical

A la tragedia médica se suma la burocracia desalmada de la prepaga Swiss Medical. Alison depende de una medicación estricta para que su cuerpo no rechace el corazón trasplantado; sin embargo, denuncia que la empresa entrega los fármacos fuera de término o directamente los niega. “Si no tomo la medicación, puedo perder la vida”, afirma de manera tajante. Actualmente, la joven debe costear de su bolsillo desde psicofármacos hasta analgésicos básicos que la prepaga debería cubrir al 100% por ley tras el daño causado.

Un grito de ayuda y solidaridad

Con dos hijos de 8 y 5 años, y sin poder trabajar debido a su discapacidad y los constantes desmayos que sufre, Alison se encuentra en una situación límite. Necesita estudios que cuestan cientos de miles de pesos y medicación urgente como Clonazepam y Tafirol.

Para quienes deseen colaborar con Alison Calfunao, pueden contactarse directamente al número: 299-6291808.

Información extra

Marco Legal: En Argentina, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente establece que todo paciente tiene derecho a recibir información clara y detallada sobre su estado de salud y los eventos ocurridos en quirófano. El silencio de la clínica y los médicos mencionados en el caso de Alison constituye una violación directa a este derecho.

Responsabilidad de las Prepagas: Según el Programa Médico Obligatorio (PMO) y la jurisprudencia nacional, las empresas de medicina prepaga están obligadas a garantizar la cobertura total de medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados, dada la naturaleza crítica de su condición. El incumplimiento de esto habilita la presentación de amparos de salud inmediatos.