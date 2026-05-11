Red Solidaria Neuquén: “Nadie debe morir de frío en nuestra ciudad”

Red Solidaria Neuquén inició formalmente sus operativos de invierno bajo la premisa de que la indiferencia es tan peligrosa como las bajas temperaturas. Alberto Cámpora, referente local de la organización, confirmó que ya están en marcha las recorridas para asistir a quienes se encuentran en situación de calle en la capital provincial.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

El inicio de la campaña “Frío Cero”

Con la llegada de las primeras heladas, el equipo de voluntarios activó la logística para distribuir comida caliente y abrigo. Sin embargo, Cámpora destaca que el foco no está puesto únicamente en lo material: “Lo que buscamos es el encuentro; que la persona sepa que nos importa y que no está sola”, señaló el referente.

La campaña busca sensibilizar a la población para que, ante la presencia de alguien durmiendo a la intemperie, se comunique de inmediato con los organismos oficiales o a través de las redes de la Red.

Información extra: En Neuquén, además del trabajo de las organizaciones sociales, se encuentra habilitada la línea 147 de atención ciudadana y el número de Protección Civil para coordinar traslados a refugios durante las alertas meteorológicas por frío extremo.

Cómo colaborar con la Red

La organización apela a la solidaridad de los neuquinos para sostener este trabajo voluntario. Se solicitan principalmente:

Alimentos : Leche, café, azúcar y viandas calientes.

: Leche, café, azúcar y viandas calientes. Abrigo : Frazadas en buen estado, guantes, gorros y camperas.

: Frazadas en buen estado, guantes, gorros y camperas. Tiempo: Vecinos que quieran sumarse a las recorridas nocturnas para compartir un momento de charla y asistencia.

Cámpora concluyó que la meta de este año es consolidar una red de alerta temprana entre los vecinos para asegurar que cada persona en situación de riesgo reciba atención antes de que las temperaturas lleguen a niveles críticos.