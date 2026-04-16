Karina Milei y Manuel Adorni desembarcan en Neuquén: Visita clave al corazón de Vaca Muerta

La Secretaria General de la Presidencia y el Vocero Presidencial llegan este jueves a la provincia en un viaje de carácter reservado. El itinerario incluye una recorrida por los principales yacimientos de Añelo, reafirmando el interés de Nación en el potencial energético neuquino.

Neuquén vuelve a ser el epicentro de la agenda nacional. Este jueves, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, arribarán a la provincia para cumplir con una nutrida agenda en el corazón de Vaca Muerta.

Aunque la visita se ha manejado bajo un estricto hermetismo, se confirmó que los funcionarios nacionales tienen previsto sobrevolar y recorrer instalaciones clave en la zona de Añelo, específicamente en el área de Loma Campana. El objetivo central es conocer de primera mano la operatividad y los avances en la producción de hidrocarburos no convencionales, un sector que el Gobierno de Javier Milei considera vital para la recuperación económica de la Argentina.

Presencia institucional y estratégica El arribo de la “mesa chica” de la Casa Rosada a suelo neuquino no es un dato menor. Se produce en un contexto donde la provincia, liderada por Rolando Figueroa, busca consolidar inversiones y garantizar la seguridad jurídica para el desarrollo de los recursos.

Si bien no se ha anunciado una agenda oficial conjunta con autoridades provinciales, la presencia de Karina Milei —figura central en la toma de decisiones del Ejecutivo— y de Adorni subraya la relevancia de Neuquén en el tablero geopolítico nacional.

Tras su paso por la zona de yacimientos, se espera que los funcionarios mantengan reuniones de carácter privado antes de emprender el regreso a Buenos Aires. Con esta visita, el Gobierno Nacional busca ratificar su apoyo a la industria energética y fortalecer los vínculos con el principal polo de desarrollo del país.