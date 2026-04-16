Estatales de Neuquén: este viernes se paga el plus por ropa de trabajo

El Gobierno provincial confirmó el cronograma para el depósito de la asignación especial. El monto, que fue actualizado en las últimas paritarias, estará disponible en las cuentas del BPN para todos los agentes de la administración pública.

Los trabajadores estatales de Neuquén recibirán un alivio al bolsillo antes del fin de semana. Según confirmó el Ejecutivo provincial, este viernes 17 de mayo se realizará el depósito de la asignación por ropa de trabajo, un beneficio que alcanza a los empleados de la administración pública central y organismos descentralizados.

¿De cuánto es el pago?

Tal como se acordó en la última negociación salarial con los gremios ATE y UPCN, el monto a percibir por cada trabajador asciende a $205.259. Este pago se realiza de manera anual y tiene como objetivo compensar los gastos que el personal debe afrontar para la adquisición de su indumentaria laboral.

Operativo y disponibilidad

Desde el Ministerio de Economía informaron que los fondos estarán acreditados en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén (BPN) a partir de las primeras horas del viernes, quedando disponibles para su retiro por cajeros automáticos o utilización mediante canales electrónicos.

El pago de este concepto es parte de los compromisos asumidos por la gestión de Rolando Figueroa en el marco del acuerdo paritario 2024, que incluye actualizaciones por IPC y este tipo de compensaciones fijas para sostener el poder adquisitivo de los empleados públicos frente a la inflación.