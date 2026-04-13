Transporte: El boleto de COLE sube a $1.390 en Neuquén capital

La tarifa se actualiza tras casi diez meses de congelamiento. Pese al incremento, la ciudad mantiene el valor más bajo del interior del país. El nuevo precio regirá una vez que se actualicen las validadoras de SUBE.

El sistema de transporte público de Neuquén, COLE, sufrirá una actualización en su cuadro tarifario en los próximos días. Según confirmó la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad, el valor del pasaje pasará de $1.140 a $1.390.

Desde el Ejecutivo municipal explicaron que la medida responde a los constantes desfasajes en los costos operativos, principalmente en ítems críticos como combustibles, lubricantes y cubiertas. “Veníamos con un boleto congelado desde junio del año pasado”, destacó Mauro Espinosa, titular del área.

¿Cuándo comienza a regir?

El nuevo valor de $1.390 entrará en vigencia de forma inmediata una vez que finalicen los procesos técnicos y el impacto de la nueva tarifa en las validadoras del sistema SUBE. Se estima que esto suceda durante la presente semana.

Neuquén, la tarifa más competitiva del país

Un punto que resaltaron desde el municipio es que, incluso con este aumento, Neuquén capital se posiciona como la ciudad con el boleto más barato entre las capitales del interior. Mientras que en la región ciudades como San Martín de los Andes ($2.500) o Cipolletti ($1.600) presentan valores superiores, Neuquén logra contener el impacto gracias a la administración local.

Comparativa regional y nacional:

San Martín de los Andes: $2.500

$2.500 Centenario: $2.478

$2.478 Bariloche: $2.045

$2.045 Córdoba: $1.720

$1.720 Cipolletti: $1.600

$1.600 Neuquén Capital: $1.390

El beneficio del Boleto Estudiantil

A pesar del ajuste tarifario, la Municipalidad ratificó la continuidad de las políticas de acompañamiento social. El Boleto Estudiantil Gratuito sigue plenamente vigente para todos los niveles educativos, garantizando el acceso a las instituciones sin costo adicional para las familias neuquinas.

“El sistema se sostiene íntegramente con recursos municipales, sin recibir aportes del gobierno nacional desde hace años”, concluyó Espinosa, ponderando la calidad de la flota actual de COLE.