Con sello propio: Neuquén impulsa un ambicioso proyecto para fortalecer sus vinos

La iniciativa busca potenciar la vitivinicultura de nuestra provincia, rescatando la identidad del suelo neuquino y proyectando sus sabores al resto del país y el mundo.

La industria del vino en Neuquén sigue sumando capítulos a su historia de crecimiento. Recientemente, se puso en marcha una nueva propuesta que tiene como eje central la identidad neuquina, un factor clave para diferenciar nuestra producción en un mercado cada vez más competitivo.

Este proyecto vitivinícola no solo apunta a la calidad técnica, sino también a resaltar las características únicas de nuestro terruño. Con el apoyo de organismos provinciales y productores locales, se busca consolidar una marca que hable de la fuerza del viento, la pureza del agua y el esfuerzo de los trabajadores de la región.

Innovación y raíces locales

A diferencia de otras propuestas, este plan pone el foco en la sustentabilidad y el uso de tecnologías que respeten el entorno natural. El objetivo es claro: que cada botella que salga de nuestras bodegas lleve consigo el ADN de Neuquén.

Desarrollo económico: Se espera que la iniciativa genere nuevos puestos de trabajo y fortalezca el enoturismo.

Se espera que la iniciativa genere nuevos puestos de trabajo y fortalezca el enoturismo. Valor agregado: Se trabajará en la mejora de los procesos de vinificación para alcanzar estándares internacionales.

Se trabajará en la mejora de los procesos de vinificación para alcanzar estándares internacionales. Identidad: La promoción de variedades que mejor se adaptan a nuestro clima patagónico.

Un impulso para el sector

Desde el sector productivo señalaron que este tipo de proyectos son fundamentales para que los pequeños y medianos bodegueros puedan escalar su producción. La meta final es que el vino neuquino sea reconocido no solo por su sabor, sino por representar fielmente el espíritu de nuestra provincia.

Con este nuevo paso, Neuquén reafirma su posición como una de las plazas vitivinícolas más prometedoras del sur argentino, apostando a lo que mejor sabemos hacer: producir con calidad y orgullo local.