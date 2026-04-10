Hantavirus en Neuquén: Guía crítica de prevención ante la llegada del frío

El Ministerio de Salud lanzó un alerta preventivo para zonas rurales y periurbanas. Con la limpieza de galpones y el cierre de viviendas de temporada, el riesgo de contacto con el ratón colilargo aumenta. Todo lo que tenés que saber para proteger a tu familia.

El otoño en la Patagonia no solo trae colores ocres, sino también un cambio en el comportamiento de la fauna silvestre que obliga a extremar las precauciones sanitarias. El sistema de Salud de Neuquén ha emitido una actualización de protocolos preventivos contra el Hantavirus, una enfermedad viral grave transmitida por el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), cuya presencia es endémica en nuestra región cordillerana y áreas rurales del valle.

La clave de este año está en la “limpieza segura”. Con el descenso de la temperatura, es común que los vecinos procedan a ordenar depósitos, leñeras o cerrar viviendas de veraneo. Es allí donde el riesgo se dispara. La principal recomendación de los expertos es no barrer en seco: levantar polvo en lugares cerrados donde hubo presencia de roedores es la forma más directa de inhalar las partículas virales.

Protocolo de acción inmediata para hogares y depósitos:

Ventilación obligatoria: Antes de ingresar a un lugar cerrado por mucho tiempo, abrir puertas y ventanas y dejar ventilar al menos 30 minutos .

Antes de ingresar a un lugar cerrado por mucho tiempo, abrir puertas y ventanas y dejar ventilar al menos . Desinfección húmeda: Rociar el suelo y las superficies con una mezcla de una parte de lavandina por nueve de agua. Recién después de dejar actuar, limpiar con mopa o trapo húmedo.

Rociar el suelo y las superficies con una mezcla de una parte de lavandina por nueve de agua. Recién después de dejar actuar, limpiar con mopa o trapo húmedo. Protección personal: El uso de barbijos N95 y guantes ya no es una sugerencia, es una necesidad para quienes realizan tareas de limpieza en zonas de riesgo.

Desde Neuquen.com recordamos que los síntomas iniciales —fiebre, dolores musculares y escalofríos— pueden confundirse con una gripe común o incluso COVID-19. La rapidez en la consulta médica, mencionando si se estuvo en contacto con ambientes rurales o galpones, es lo que define el pronóstico del paciente. En una provincia que convive con la naturaleza, la información es la mejor vacuna.