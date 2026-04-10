Escándalo en el centro: Revelan por qué el hombre se desnudó frente a una escuela

El incidente ocurrió este jueves al mediodía en la zona de Santa Fe y Pinar. Desde la Policía confirmaron que el sujeto padece trastornos de salud mental y se encontraba bajo efectos de sustancias.

Un impactante episodio alteró la calma habitual del Barrio Centro Este de Neuquén durante el mediodía de ayer. Un hombre de 47 años protagonizó una escena de nudismo y violencia justo en el horario de salida escolar de la EPET 14, generando preocupación entre vecinos y padres que circulaban por el sector.

Según informaron fuentes policiales a los medios locales, el sujeto —quien reside en un edificio de esa misma esquina— no solo se quitó la ropa en plena vía pública, sino que también subió al capot de su vehículo gritando frases incoherentes y provocó daños en el arbolado urbano. El desborde fue tal que incluso intentó ingresar por la fuerza a la vivienda de una vecina, lo que motivó el llamado inmediato al personal de la Comisaría Primera.

El diagnóstico oficial

El comisario inspector Néstor Catalán, coordinador operativo de Seguridad Confluencia, explicó que el comportamiento del hombre estuvo ligado a una crisis de salud mental. Se trata de un paciente con antecedentes de trastornos psicóticos que, en esta oportunidad, habría sufrido una descompensación agravada por el consumo de sustancias prohibidas.

Persecución y detención

La intervención policial no fue sencilla. Al notar la presencia de los efectivos, el hombre intentó huir por la calle Santa Fe, lo que derivó en una breve persecución. Tras ser interceptado a unos 100 metros del lugar inicial, el sujeto ofreció resistencia, llegando a dañar el uniforme de un oficial y el capot de un patrullero antes de ser reducido.

Finalmente, dada su condición de vulnerabilidad y exaltación, fue trasladado por personal del SIEN al Hospital Castro Rendón. Actualmente, permanece internado en el área de Salud Mental bajo custodia policial, mientras se le realizan los estudios toxicológicos correspondientes y se instruye una causa por atentado y resistencia a la autoridad.