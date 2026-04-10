La pulseada por el Senado: Por qué Figueroa bloquea la salida de Crexell a la UNESCO

El Gobernador endurece su discurso federalista. Advierte que no permitirá que “negociaciones porteñas” dejen a Neuquén sin una voz clave en la discusión de la Ley de Hidrocarburos.

Lo que parecía un trámite diplomático se convirtió en una declaración de guerra política. Rolando Figueroa ha dejado claro que el pliego de Lucila Crexell para la UNESCO no pasará sin resistencia. El trasfondo es puramente estratégico: si la senadora se muda a París, el movimiento de piezas en la Cámara Alta podría debilitar el bloque patagónico en un año legislativo donde se definen las inversiones clave para Vaca Muerta.

“Neuquén no es una moneda de cambio”, deslizaron desde el entorno del mandatario. Figueroa sabe que el voto de Crexell es fundamental para frenar cualquier intento de centralizar las regalías petroleras. Este rechazo rotundo marca el punto más bajo en la relación entre la Casa de Gobierno neuquina y la Casa Rosada en lo que va del 2026. La pregunta en los pasillos de la Legislatura es una sola: ¿Soportará la senadora la presión o buscará un acuerdo directo con Nación saltando la autoridad provincial?