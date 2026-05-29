Cierre de escuela de adultos en Neuquén: alumnos denuncian prioridad económica sobre la educación

Estudiantes de la Fundación Neuquén Oeste alertan sobre la inminente clausura de su colegio. Acusan a los directivos de privilegiar un negocio con la matrícula adolescente por sobre el derecho a estudiar de jóvenes y adultos mayores. El 1 de junio realizarán un abrazo simbólico.

El inminente cierre de escuela de adultos en Neuquén ha encendido las alarmas en la comunidad educativa local. Estudiantes del colegio perteneciente a la Fundación Neuquén Oeste decidieron hacer pública su angustia frente a una decisión directiva que, según denuncian, prioriza la rentabilidad económica por sobre el derecho histórico a la educación pública y de calidad.

La noticia llegó de forma abrupta. Durante una reunión reciente, los directivos de la fundación comunicaron a los delegados que la sección de adultos cerrará sus puertas definitivamente y no recibirá nuevos ingresantes para el ciclo 2027. El argumento oficial se basa en una supuesta baja en la matrícula. Sin embargo, los estudiantes exponen una realidad diferente: el espacio físico que hoy ocupan será destinado a ampliar la secundaria para adolescentes, un sector que actualmente cuenta con una lista de espera de 400 personas.

Una fundación bajo la lupa

El reclamo de los alumnos, cuyas edades oscilan entre los 23 y los 60 años, destapa una controversia sobre el manejo de los fondos estatales. A pesar de constituirse como una entidad sin fines de lucro, la Fundación Neuquén Oeste recibe un subsidio del 100% por parte del Ministerio de Educación provincial para cubrir los salarios de sus 26 docentes. Además, los estudiantes de la modalidad de adultos abonan una cuota mensual de 40.000 pesos.

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a quienes no la hayan completado en la edad regular. En este contexto normativo, el cierre de un espacio educativo subsidiado representa un retroceso grave para la movilidad social en la capital neuquina.

El valor incalculable del turno mañana

Uno de los factores más críticos de este cierre es el horario. En toda la ciudad de Neuquén, solo existen dos establecimientos para adultos que operan en el turno mañana: el CPEM 63 y la Fundación Neuquén Oeste.

Para muchas madres, padres y trabajadores de los rubros gastronómico, comercial o de seguridad que cumplen funciones durante la tarde o la noche, asistir a clases matutinas es la única vía posible para obtener su título secundario. La eliminación de esta oferta educativa los empuja directamente a la deserción.

Abrazo simbólico y pedido de respuestas

Ante la falta de intervención directa del Consejo Provincial de Educación (CPE) hasta el momento, la comunidad educativa ha decidido tomar las riendas del reclamo. Los docentes y alumnos buscan visibilizar que el colegio no es un negocio privado, sino un servicio fundamental para la sociedad.

Para exigir la continuidad del proyecto educativo, los estudiantes convocan a toda la ciudadanía a participar de un abrazo simbólico a la institución. La medida se llevará a cabo el próximo 1 de junio a las 12:30 horas en las instalaciones de la escuela, ubicadas en calle Antártida Argentina 3955, a metros del estadio Ruca Che.