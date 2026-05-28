Cuenta regresiva para el invierno: Chapelco ya habilitó la venta de pases para la temporada 2026

El emblemático centro de esquí de San Martín de los Andes encendió los motores para este invierno y ya permite adquirir los accesos a los medios de elevación. Te contamos cómo asegurar tu lugar en la montaña, congelar precios y prepararte para una temporada que promete ser récord.

El frío ya empieza a sentirse con fuerza en la provincia y, con él, se despierta la ansiedad de los amantes de la nieve. Para ir calentando los motores de lo que promete ser un invierno espectacular, el Cerro Chapelco dio el puntapié inicial de la temporada 2026 habilitando oficialmente la venta de pases para sus medios de elevación.

La noticia resuena fuerte no solo entre los esquiadores y snowboarders, sino en todo el sector turístico de San Martín de los Andes, que ya comienza a diagramar la logística para recibir a miles de visitantes de todo el país y el extranjero.

Comprar desde casa: el foco en la anticipación

Fiel a su estilo de modernizar los servicios, el centro de esquí apuesta fuerte a la plataforma digital. El objetivo es doble: que el turista pueda planificar su viaje con tiempo y que, al llegar a la base del cerro, vaya directo a la nieve sin perder minutos valiosos haciendo filas.

A través del sitio web oficial de Chapelco, los usuarios ya pueden acceder a la tarifaria 2026 y aprovechar los beneficios de la pre-compra. Entre las opciones destacadas se encuentran:

Pases diarios y multipantalla: Paquetes flexibles (de 3, 5 o 7 días) ideales tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones largas.

Paquetes flexibles (de 3, 5 o 7 días) ideales tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones largas. Servicios integrales: Además de los medios de elevación, el sistema permite reservar el alquiler de equipos de esquí o snowboard y contratar clases en la escuela del cerro.

Además de los medios de elevación, el sistema permite reservar el alquiler de equipos de esquí o snowboard y contratar clases en la escuela del cerro. Opciones de financiación: Un dato clave para el bolsillo en esta época del año es revisar los convenios bancarios y cuotas disponibles en la plataforma para “congelar” el precio antes de las vacaciones de invierno.

Un invierno que promete

Desde la provincia y la gerencia del cerro las expectativas están por las nubes. Los pronósticos meteorológicos a largo plazo y las primeras nevadas en las cumbres auguran una calidad de nieve excepcional.

Chapelco, multipremiado a nivel internacional como el mejor centro de esquí de Argentina, vuelve a posicionarse como el gran motor económico del sur neuquino durante los meses de frío, traccionando hotelería, gastronomía y vuelos directos al aeropuerto Aviador Carlos Campos.