Obra del viaducto en Neuquén: habilitan nuevos carriles y cambian las reglas de tránsito en el ingreso a la ciudad

Con fondos íntegramente municipales, la transformación de la ex Ruta 22 avanza a paso firme. Alejandro Nicola detalló cómo funciona el nuevo esquema vehicular en el tramo Leales – Puente Carretero y por qué se prohibieron los giros a la izquierda.

La obra del viaducto en Neuquén avanza sin pausa y comienza a moldear la nueva fisonomía de la capital provincial. En un contexto donde la obra pública nacional se encuentra paralizada, la Municipalidad de Neuquén redobla la apuesta con fondos propios para transformar la ex Ruta 22 (hoy Avenida Mosconi) en un corredor urbano ágil, seguro y moderno.

Alejandro Nicola, Secretario de Infraestructura local, brindó detalles exclusivos sobre la reciente habilitación de carriles y las normativas de tránsito que los conductores deberán acatar de manera estricta para evitar colapsos y accidentes en el acceso principal a la ciudad.

Habilitación de carriles externos y el foco en la altura

El hito más reciente del proyecto es la apertura al tránsito del segmento comprendido entre la calle Leales y el Puente Carretero.

“Lo que hemos habilitado son los carriles externos de la futura avenida, lo que permite que el tránsito fluya por los laterales mientras nosotros concentramos la construcción de los dos carriles internos que irán elevados sobre el viaducto”, explicó Nicola durante la entrevista radial.

Esta ingeniería logística permite mantener viva la conectividad interprovincial sin detener el avance de las máquinas pesadas que cimentan el puente elevado.

Nuevas reglas para evitar el caos: Chau giros a la Izquierda

La modernización de la traza exige un cambio en la cultura de manejo de los neuquinos. Para garantizar la fluidez y reducir la siniestralidad, Infraestructura tomó una decisión tajante: ya no existen los giros a la izquierda en la avenida.

“Quien necesite girar a la izquierda deberá planificar su maniobra y dar la vuelta manzana por las calles paralelas. Además, estamos eliminando aquellas rotondas pequeñas que, en lugar de ordenar, generaban cuellos de botella”, sentenció el funcionario. Asimismo, se recordó a la población que la velocidad máxima permitida en todo el sector de obra es de apenas 20 km/h.

Un Modelo De Gestión Frente A La Crisis Nacional

El sostenimiento de este megaproyecto es un reflejo de la salud financiera del municipio. “Es una decisión política del intendente sostener el crecimiento. Todo esto se está ejecutando con fondos puramente municipales”, destacó Nicola.

Este empuje no solo se limita al asfalto. Como parte de la remediación urbana, la ciudad recuperó terrenos históricamente abandonados, inaugurando 5.000 metros cuadrados de nuevos espacios verdes, coronados por un emotivo monumento a los héroes de Malvinas.

Información extra: El desafío del puente carretero

Para comprender la magnitud y la necesidad de la obra del viaducto en Neuquén, basta mirar los números del tránsito regional. Según estimaciones de Vialidad Nacional y observatorios de movilidad del Alto Valle, el Puente Carretero que une Cipolletti con Neuquén Capital soporta un tráfico diario que oscila entre los 40.000 y 50.000 vehículos.

Es uno de los cruces interprovinciales más transitados de toda la República Argentina. La concreción de este viaducto elevado no es un mero embellecimiento estético, sino la única solución técnica viable para desagotar un nodo vial que había colapsado frente al explosivo crecimiento demográfico impulsado por Vaca Muerta.