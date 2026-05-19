Súper RIGI en Neuquén: Spoliasky advierte sobre el impacto del régimen y destaca el superávit de la capital

El secretario de Finanzas municipal desglosó las millonarias exenciones fiscales del nuevo proyecto nacional y sembró dudas sobre el beneficio real para la industria local. En contraposición, ponderó el modelo de Neuquén Capital, que sostiene la obra pública con un 80% de cobrabilidad en sus tasas.

El debate en torno al Súper RIGI en Neuquén y su implementación en el entramado económico del país abre un nuevo capítulo de análisis. En una extensa entrevista radial, Fernando Spoliasky, Secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, desmenuzó las drásticas ventajas impositivas del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y planteó serios interrogantes sobre el “derrame” real en la economía regional y nacional.

Del RIGI al Súper RIGI: ¿Incentivo o desprotección industrial?

El funcionario explicó que esta nueva versión profundiza los beneficios del RIGI original (diseñado para inversiones superiores a los 200 millones de dólares en gas, petróleo y minería). El “Súper RIGI” no solo reduce el Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, sino que permite amortizar los bienes en apenas dos años, libera la salida de dólares sin restricciones y elimina los aranceles aduaneros para toda la cadena de valor.

“Casi todos los países tienen regímenes de incentivo, pero el nuestro es quizás el más beneficioso del mundo. El Súper RIGI ahora exime de aranceles no solo a maquinaria pesada, sino a toda la cadena de valor. Si una empresa quiere importar la ropa de los trabajadores, entra con arancel cero, lo que golpea de lleno a la industria nacional”, advirtió Spoliasky.

El régimen apunta ahora a captar inversiones en sectores como baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares y data centers. Sin embargo, Spoliasky trazó un paralelismo histórico: “Seguimos teniendo ese sesgo de exportar lana y comprar suéteres. Exportamos petróleo, gas o granos, e importamos los derivados. Hay que mirar con mucho detalle qué es lo que finalmente le queda al país”.

El golpe a las arcas provinciales

Uno de los puntos más críticos señalados por el secretario es el impacto directo sobre las autonomías provinciales. Bajo el esquema del Súper RIGI, el impuesto a los Ingresos Brutos —la principal fuente de recaudación provincial— se reduce drásticamente del 2% al 0,5%. “Las provincias también se van a ver fuertemente perjudicadas en sus ingresos corrientes”, aseguró.

Neuquén Capital: Una “isla” de orden financiero y obra pública

En un claro contraste con la incertidumbre nacional, Spoliasky ponderó la realidad económica de Neuquén Capital, describiéndola como una ciudad previsible y con autonomía gracias a una administración rigurosa. Bajo la conducción del intendente Mariano Gaido, el municipio ha logrado mantener los gastos corrientes bajo control, lo que genera un superávit mensual genuino destinado por completo a infraestructura, loteos con servicios y conectividad.

La clave del modelo capitalino se apoya en una cifra inédita para la Argentina actual: un índice del 80% de cobrabilidad en las tasas municipales, frente a un deprimido 40% o 50% del promedio nacional.

“El vecino y la vecina de Neuquén acompañan porque perciben la contraprestación de manera inmediata. Ven el asfalto, la plaza iluminada, el Paseo Costero y el Polo Tecnológico. Eso genera cultura tributaria; la gente paga porque ve que las cosas se hacen”, sentenció el secretario.

Continuidad de Estado: El rumbo que Quiroga y Gaido respetaron

Finalmente, Spoliasky destacó la madurez política de la capital neuquina, señalando que el crecimiento sostenido es el resultado de respetar un rumbo estratégico, independientemente de los cambios de bandera partidaria.

“La ciudad viene bien administrada desde hace muchos años. Se sostuvo lo que estaba bien de las gestiones de Pechi Quiroga y se le dio la impronta de crecimiento de Mariano Gaido. No romper lo que funciona es una gran ventaja que la gente valora y sabe elegir en las urnas”, concluyó.