El lanzamiento del turismo en Río Negro apuesta a la biodiversidad y la aventura en sus cuatro regiones

Con un evento inmersivo en la capital neuquina, la provincia presentó su turismo en Río Negro para el invierno 2026. La propuesta integra la adrenalina de los centros de esquí en la cordillera con el imponente despliegue de fauna marina en el Atlántico, consolidando una oferta rionegrina que hoy lidera el mercado patagónico.

El turismo en Río Negro se vistió de gala en la ciudad de Neuquén para anticipar lo que será una temporada de invierno histórica. Ante un selecto auditorio de 180 invitados —entre operadores turísticos, prestadores y medios de comunicación—, la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR) desplegó una puesta en escena digital y sensorial que confirmó por qué la provincia es el corazón de la Patagonia.

La presentación no fue una gacetilla más: a través de un sector inmersivo, los asistentes pudieron “viajar” desde los picos nevados de los Andes hasta las profundidades del Golfo San Matías. Esta estrategia busca traccionar el flujo de visitantes desde el Alto Valle hacia los distintos puntos cardinales del territorio rionegrino.

El despertar del Gigante: Fauna Marina en el Golfo San Matías

Mientras la cordillera se prepara para el esquí, la costa rionegrina comienza su espectáculo más ambicioso. Entre junio y octubre, las aguas del Golfo San Matías reciben a la Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural.

Avistaje embarcado: Las excursiones parten desde Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este. Son navegaciones de 150 minutos diseñadas bajo estrictos protocolos de sostenibilidad, garantizando una proximidad respetuosa con estos gigantes del mar.

Las excursiones parten desde Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este. Son navegaciones de 150 minutos diseñadas bajo estrictos protocolos de sostenibilidad, garantizando una proximidad respetuosa con estos gigantes del mar. Biodiversidad costera: La oferta se completa con la Reserva Provincial Punta Bermeja (hogar de 4.000 lobos marinos) y el Parque Nacional Islote Lobos, un santuario de pingüinos de Magallanes y aves migratorias que ya se posiciona como un imperdible del turismo de naturaleza.

Dato clave: Río Negro es una de las pocas provincias en el mundo que permite combinar en un mismo viaje la experiencia de alta montaña con el avistaje de fauna marina de nivel internacional, separadas por apenas unas horas de viaje a través de la estepa.

Nieve y Cordillera: El motor del invierno

El invierno tiene su epicentro en la Región Andina. San Carlos de Bariloche lidera la infraestructura con el Cerro Catedral, pero este año la atención también se posa en El Bolsón. El centro de esquí Perito Moreno ha consolidado su oferta con pistas renovadas y hotelería a pie de montaña, ideal para un público que busca una experiencia más exclusiva y cercana a la identidad artesanal de la Comarca.

Diego Piquín, director ejecutivo de ATUR, fue contundente durante el encuentro: “Río Negro resume las bellezas patagónicas en un mismo lugar. Queremos que el profesional del turismo tenga herramientas para ofrecer no solo un destino, sino una experiencia integral que abarque nuestras cuatro regiones: mar, estepa, valle y cordillera”.

Sabores con identidad rionegrina

El evento también puso en valor el Camino de la Costa y la gastronomía regional. La cocina rionegrina se apoya en una dualidad exquisita: desde los mariscos frescos y pescados de roca del Atlántico, hasta el cordero patagónico, los frutos rojos y la cerveza artesanal de la montaña. Esta fusión gastronómica es, hoy por hoy, uno de los principales motores de gasto per cápita en el sector turístico provincial.

Con la conectividad aérea en ascenso hacia los aeropuertos de Bariloche y Viedma, y una red de servicios de alta gama, el turismo en Río Negro se posiciona para romper récords de ocupación en este 2026, apostando siempre al equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.