De la cordillera a la copa: el emprendedor neuquino que fusionó turismo y destilados con éxito

Durante la sexta edición del clásico evento enogastronómico, el productor local Jorge Dell’Oro presentó una línea de gin artesanal que rinde homenaje a la provincia. Cuatro variedades, botánicos patagónicos y un diseño que invita a recorrer Neuquén en cada trago.

El pasado 8 de mayo, la capital provincial volvió a convertirse en el epicentro de los sabores patagónicos con la sexta edición del Mercado de Vinos de Neuquén. El evento, impulsado por el Grupo Chacras de Valentina, reunió a destacadas bodegas de Neuquén y Río Negro, excelente gastronomía y música en vivo. Sin embargo, entre las clásicas copas de tinto y blanco, hubo un destilado que se llevó todas las miradas por su fuerte arraigo local.

Se trata del proyecto encabezado por Jorge Dell’Oro, un productor emprendedor que decidió ir más allá de la destilación tradicional para crear una línea de gin con pura identidad neuquina. Su propuesta no está pensada solo como una bebida, sino como una experiencia sensorial directamente vinculada a nuestro territorio y nuestra cultura.

El espíritu de Neuquén en cuatro destilados

Para abarcar distintos paladares, Dell’Oro desarrolló cuatro variedades con perfiles muy marcados:

London Dry: El clásico indiscutido. Con pocos botánicos, ofrece un perfil limpio y equilibrado donde mandan los aromas tradicionales del gin y una gran presencia en boca.

El clásico indiscutido. Con pocos botánicos, ofrece un perfil limpio y equilibrado donde mandan los aromas tradicionales del gin y una gran presencia en boca. Cítrico: Una opción más fresca y vibrante que incorpora piel de limón en su elaboración.

Una opción más fresca y vibrante que incorpora piel de limón en su elaboración. Especiado: Para los que buscan complejidad, esta variante combina distintas pimientas y una cuidada selección de ingredientes.

Para los que buscan complejidad, esta variante combina distintas pimientas y una cuidada selección de ingredientes. Floral: A través de un proceso de infusión en frío con lavanda y diversos pétalos, este gin logra un color atractivo y una impronta aromática inconfundible.

Un “souvenir” líquido: identidad en cada detalle

Lo que hace verdaderamente único a este emprendimiento es su foco en la construcción de identidad. El objetivo es que quien se lleve una botella, se lleve también un pedazo de la provincia.

Esto se refleja en el diseño del producto: la etiqueta principal está coronada por nuestra emblemática araucaria, mientras que el dorso de las botellas esconde una serie de postales que ilustran distintos paisajes y rincones icónicos de Neuquén. De esta manera, el gin se transforma en un puente directo hacia la promoción turística de la región.

Próxima parada: el norte neuquino

Consolidando esta fusión entre producción artesanal y turismo, el proyecto ya tiene trazada su próxima meta. En los próximos meses, iniciarán una gira por el norte de la provincia para acercar esta propuesta a hosterías, paradores y establecimientos turísticos de la zona.

El éxito de estos emprendedores en el Mercado de Vinos no es casualidad; refleja el gran momento que atraviesa la enogastronomía en la región. La articulación entre los productores locales, la cultura y el turismo sigue demostrando ser la fórmula perfecta para fortalecer la identidad neuquina y mostrarle al país de lo que somos capaces.