Hot Sale 2026 En Neuquén: Guía práctica para evitar estafas y realizar compras seguras

Con una previsión de 40 millones de transacciones a nivel nacional, la Dirección Provincial de Protección al Consumidor advierte sobre las técnicas de “pesca en la pecera” y brinda herramientas clave para proteger el bolsillo y los datos personales.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

El Hot Sale 2026 en Neuquén arranca con un escenario de alta intensidad comercial: cerca de 800 empresas registradas y una expectativa masiva de consumo online. Sin embargo, el volumen de operaciones también atrae a ciberdelincuentes especializados en captar usuarios desprevenidos. Pablo Tomassini, titular de Protección al Consumidor, enfatiza que la prevención es la primera línea de defensa para el ciudadano.

Cómo identificar un sitio seguro

Para evitar caer en sitios clonados, es fundamental verificar la presencia del candado de seguridad en la barra de direcciones URL. Tomassini advierte que este debe estar cerrado y no presentar tachaduras; además, es imperativo realizar las compras únicamente a través de las páginas oficiales de las marcas o del portal central del evento.

Otro punto crítico es la conectividad. “El Wi-Fi libre permite que, al traspasar los datos de tu tarjeta, estos puedan ser absorbidos y reproducidos”, explicó el funcionario. Por ello, se recomienda utilizar redes privadas o datos móviles al momento de concretar el pago.

Las nuevas trampas: Videollamadas y marketplace

Una modalidad en ascenso es el robo de datos biométricos. Los estafadores proponen videollamadas para “explicar” un producto, pero el objetivo real es capturar el rostro del usuario para vulnerar sistemas de seguridad bancaria. Asimismo, se desaconseja totalmente la compra a particulares en redes sociales como Facebook Marketplace: “No hay ninguna garantía; nosotros no podemos actuar porque no hay un proveedor oficial identificado”, subrayó Tomassini.

Herramientas y canales de denuncia

Ante cualquier irregularidad, como el cobro de un “plus” por pagar con billetera virtual o la exigencia de entregar la tarjeta de crédito al comerciante (lo cual está prohibido), los vecinos cuentan con el botón “Pedí tu Inspección” en la web oficial.

Neuquén ha implementado recientemente un Chatbot con Inteligencia Artificial para agilizar consultas, que se suma a la Ventanilla Única Federal, permitiendo que los reclamos lleguen desde cualquier punto de la provincia sin necesidad de trasladarse a la capital.

Dato Extra: Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en eventos anteriores, las categorías de Tecnología y Turismo lideraron las quejas por incumplimiento de plazos de entrega. Se recomienda capturar pantallas de las ofertas para tener respaldo ante posibles cambios de precio repentinos.

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