Crisis del agua en General Roca: Vecinos denuncian metales pesados y graves casos de salud

La situación en el barrio Paso Córdoba es desesperante. Tras siete meses consumiendo agua negra, un análisis privado costeado por los propios habitantes confirmó la presencia de arsénico y cromo. “Estamos cansados de tomar mate con lavandina”, aseguran.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

La contaminación del agua en General Roca, específicamente en la zona de Paso Córdoba, ha dejado de ser una sospecha para convertirse en una emergencia sanitaria documentada. Lo que fluye por las canillas de más de 2.000 familias no es apto para el consumo humano: es un líquido oscuro, cargado de sedimentos y metales pesados que está enfermando a la población.

Un análisis que pone en jaque al Estado

Ante la falta de respuestas de Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA), los vecinos organizaron una colecta nacional para financiar un estudio privado en el laboratorio IACA de Bahía Blanca. Los resultados fueron contundentes: el agua contiene niveles peligrosos de arsénico, cromo y manganeso.

“La napa ya está contaminada y negra. El arsénico está en la tierra, pero la actividad petrolera acelera su liberación”, explicó Yanina Díaz, vecina afectada, durante la entrevista.

El drama sanitario: niños bañados con agua mineral

La crisis no es solo estadística, es humana. Los testimonios dan cuenta de una realidad desgarradora:

Enfermedades gástricas: Vecinos reportan úlceras y diarreas crónicas tras apenas una semana de consumo.

Vecinos reportan úlceras y diarreas crónicas tras apenas una semana de consumo. Afecciones en la piel: Niños con erupciones de pus que solo mejoran cuando sus padres dejan de bañarlos con agua de red y recurren al agua mineral.

Niños con erupciones de pus que solo mejoran cuando sus padres dejan de bañarlos con agua de red y recurren al agua mineral. Inconsistencia en el auxilio: El camión cisterna enviado por el gobierno llega cada dos días, pero los vecinos denuncian que el agua suele traer “gusanitos blancos”.

Obras que no solucionan el fondo

Aunque se invirtió en una nueva cisterna, el problema persiste debido a una falla lógica de infraestructura: el agua “potable” se distribuye a través de cañerías viejas que nunca fueron saneadas ni reemplazadas. “Es como mandar agua limpia por un tubo lleno de barro”, grafican los damnificados.

Próximos pasos y movilización

Bajo el lema “Queremos agua, no petróleo”, la comunidad se prepara para una asamblea en defensa del agua a finales de mayo. Mientras tanto, la justicia ha rechazado los amparos colectivos, dejando a miles de ciudadanos en un vacío legal y sanitario.

Información Extra: ¿Qué dicen los estándares internacionales?

Para dimensionar la gravedad de la contaminación del agua en General Roca, es necesario comparar los hallazgos con los límites establecidos: