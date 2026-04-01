Cipolletti: Entre la goleada a San Martín y la exitosa operación del “Chango” Cravero

El Albinegro disfruta de su gran debut como local en el Federal A mientras su DT se recupera favorablemente de una intervención cardíaca.

Es una semana de emociones fuertes para la familia de Cipolletti. En lo deportivo, el equipo viene de dar un golpe de autoridad al golear a San Martín de Mendoza en La Visera de Cemento, ilusionando a la hinchada con un arranque sólido en el Torneo Federal A 2026. El funcionamiento colectivo y la efectividad en el área rival posicionan al equipo rionegrino como uno de los animadores de su zona.

Pero la noticia más importante se dio fuera de las canchas: Daniel “Chango” Cravero fue operado con éxito del corazón en una clínica local. La intervención, que estaba programada, transcurrió sin complicaciones y el DT ya se encuentra en proceso de recuperación. Desde el club emitieron un comunicado de tranquilidad, confirmando que el cuerpo técnico seguirá trabajando bajo su supervisión remota mientras se prepara el choque del próximo domingo. Un respiro para el fútbol regional que celebra la vida y los puntos.