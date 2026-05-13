Guerra al narcomenudeo: Neuquén ya superó los 300 allanamientos contra los “quioscos” de droga

En un fuerte avance contra la venta de estupefacientes a pequeña escala, la Policía de Neuquén y la Justicia alcanzaron una cifra histórica de operativos. Droga incautada, detenidos y desarticulación de puntos de venta clave en un plan que busca devolverle la tranquilidad a los vecinos.

La lucha contra el microtráfico en Neuquén no da tregua. En lo que va del año, y bajo el nuevo paradigma que permite a la justicia provincial intervenir directamente en los casos de narcomenudeo, se alcanzó una cifra que marca la intensidad de la ofensiva: ya se realizaron más de 300 allanamientos en diversos puntos del territorio provincial.

Este despliegue, que combina tareas de inteligencia, denuncias de vecinos y un fuerte brazo ejecutor de la Policía, no solo se centra en la capital, sino que se ha extendido con fuerza hacia el interior, tocando fibras sensibles de las redes de distribución local.

Los números de la ofensiva

El balance de estos operativos arroja resultados contundentes que van más allá del simple procedimiento policial. Según los últimos reportes, el trabajo conjunto permitió:

Más de 300 domicilios intervenidos: Lugares que funcionaban como centros de acopio, fraccionamiento o venta directa.

Lugares que funcionaban como centros de acopio, fraccionamiento o venta directa. Secuestro de sustancias: Importantes cantidades de cocaína y marihuana ya fraccionadas para la venta, lo que representa millones de pesos que dejan de circular en el mercado ilegal.

Importantes cantidades de cocaína y marihuana ya fraccionadas para la venta, lo que representa millones de pesos que dejan de circular en el mercado ilegal. Dinero y armas: El decomiso de grandes sumas de efectivo (pesos y dólares) y armas de fuego, lo que desarticula la logística de estas bandas barriales.

El impacto en el vecino

Más allá de la frialdad de las estadísticas, el objetivo principal de este “asedio” al microtráfico es el impacto social. Cada “quiosco” cerrado significa menos violencia en el barrio y un ambiente más seguro para las familias.

Desde la implementación de la ley de narcomenudeo, los tiempos de la justicia se han acelerado, permitiendo que la respuesta ante la denuncia de un vecino sea mucho más rápida y efectiva. La policía ya no solo observa el gran tráfico, sino que ataca el punto de venta que arruina la convivencia diaria en las calles neuquinas.

Un plan sostenido

Las autoridades de Seguridad confirmaron que esta línea de trabajo se mantendrá como prioridad absoluta. Los más de 300 procedimientos no son el final de una campaña, sino parte de una dinámica de control permanente que busca saturar las zonas críticas e impedir que los puntos de venta desarticulados vuelvan a abrir sus puertas.

La clave, señalan fuentes policiales, sigue siendo la participación ciudadana a través de las vías de denuncia anónima, que funcionan como el motor principal para iniciar las investigaciones que terminan en estos grandes operativos.