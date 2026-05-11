Transformación de la Avenida Mosconi: Neuquén proyecta su infraestructura para los próximos 40 Años

El Secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, detalló los avances en la Avenida Mosconi, la implementación de semáforos inteligentes y el nuevo polo gastronómico con estacionamiento subterráneo. Neuquén se prepara para los próximos 40 años.

La ciudad de Neuquén atraviesa una metamorfosis histórica. La Avenida Mosconi, columna vertebral del tránsito capitalino, ha comenzado a recibir sus primeras capas de asfalto en el tramo comprendido entre Linares y Gatica. Bajo un esquema de trabajo de 24 horas y con una visión que trasciende la actual gestión, el municipio busca eliminar la barrera asfáltica que históricamente dividió a la ciudad.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

Una obra a ritmo frenético

Para cumplir con los plazos estipulados, la Secretaría de Infraestructura ha implementado turnos rotativos que cubren mañana, tarde y noche, incluyendo fines de semana y feriados. Actualmente, más de 250 operarios y 60 máquinas trabajan de forma directa en el tramo mencionado.

“Hemos planificado la obra para generar turnos de trabajo de lunes a lunes; no hay fin de semana ni feriado. Solo en este tramo hay más de 250 trabajadores”, destacó Alejandro Nicola.

A pesar de los desafíos lógicos de una obra de esta magnitud, como el hallazgo de interferencias (cañerías antiguas que no figuraban en los planos de servicios), los cruces transversales se han ido habilitando progresivamente para minimizar el impacto en el comercio y la vida diaria de los vecinos.

Tecnología bajo el asfalto

La nueva Avenida Mosconi no es solo una mejora superficial. La obra incluye un desarrollo subterráneo sin precedentes:

Soterramiento eléctrico : Bloques de hormigón con 8 caños para líneas de media tensión (33 kV).

: Bloques de hormigón con 8 caños para líneas de media tensión (33 kV). Conectividad : Instalación de fibra óptica para un sistema de cámaras de seguridad y tránsito, junto con una red de semáforos inteligentes que ajustarán sus tiempos según la demanda vehicular en tiempo real.

: Instalación de fibra óptica para un sistema de cámaras de seguridad y tránsito, junto con una red de semáforos inteligentes que ajustarán sus tiempos según la demanda vehicular en tiempo real. Pluviales: Una nueva ingeniería pluvial longitudinal bajo la bicisenda para evitar inundaciones.

Más que una vía de tránsito: Espacio Público

El diseño final contempla 10 carriles totales (cinco de ida y cinco de vuelta) separados por un bulevar central de 4 metros. Además, se renovarán por completo las veredas de ambos márgenes, unificando niveles y sumando mobiliario urbano de calidad (bancos, pérgolas e iluminación LED), siguiendo el estilo de la Avenida Argentina.

Acceso Norte y Polo Gastronómico

Nicola también brindó detalles sobre el Estacionamiento Subterráneo en el acceso norte. Se trata de un proyecto de dos niveles impulsado por el municipio con inversión 100% privada. Esta obra, que incluye un polo gastronómico superior y un puente elevado para agilizar el ingreso por Jujuy y 9 de Julio, tiene fecha de inauguración prevista para septiembre de 2027.

Con un ingreso diario de 150.000 vehículos a la capital neuquina, estas obras troncales resultan vitales para garantizar la fluidez y la calidad de vida en una ciudad que no para de crecer.