Narcomenudeo en Neuquén: Más de 100 condenas y cinco búnkeres demolidos tras el cambio de estrategia

Narcomenudeo en Neuquén es hoy el eje central de una política de seguridad que busca desarticular las redes de venta barrial. Tras la implementación de la desfederalización en febrero de 2025, la efectividad policial en la capital ha dado un salto histórico: de procesar un puñado de causas anuales, la provincia pasó a registrar más de 100 condenas efectivas en solo un año.

Escuchá la entrevista en el programa “No estamos perdidos” por Radio Rivadavia Neuquén.

El fin de los búnkeres: clausuras y demoliciones

Uno de los puntos más visibles de la nueva gestión es el ataque directo a la infraestructura del delito. Según explicó el comisario Nelson Peralta, director de Antinarcóticos, ya se han clausurado más de 30 viviendas dedicadas al expendio de sustancias.

El golpe de gracia para estos puntos de venta es la demolición. Recientemente, se procedió a derribar una vivienda en la calle Bahía Blanca, sumando un total de cinco búnkeres eliminados físicamente del mapa urbano. Esta medida no solo interrumpe el comercio, sino que devuelve tranquilidad a los vecinos de zonas críticas.

Zonas calientes y el rol de la tecnología

Valentina Sur se ha sumado a la lista de “zonas rojas” junto a barrios como Belgrano y Cuenca XV. En estos sectores, la creación de la Oficina de Delitos Conexos ha sido fundamental para investigar tiroteos y disputas territoriales que nacen de la venta de estupefacientes.

Peralta destacó que la inteligencia no solo es policial, sino comunitaria. “Gran parte del éxito hoy son los aportes de la ciudadanía”, señaló, refiriéndose a las denuncias anónimas recibidas a través de la app “Neuquén te cuida” y los sistemas QR.

Nuevas drogas y el control en el petróleo

Si bien la marihuana y la cocaína lideran los secuestros, la policía ha detectado una mutación en el consumo. El pasado jueves, un allanamiento reveló la presencia de ketamina, una sustancia que se suma a la creciente circulación de éxtasis en la región.

Asimismo, el comisario subrayó que el control se extiende a los sectores estratégicos de la provincia. Las empresas petroleras mantienen hoy una vigilancia “tajante y exhaustiva” sobre el consumo de sustancias y alcohol en sus trabajadores, coordinando capacitaciones y testeos con la fuerza policial.

Dato: La provincia de Neuquén funciona como zona de paso para el narcotráfico hacia Chile y en la ruta norte-sur, lo que obliga a controles permanentes con canes especializados en la detección de dinero y estupefacientes.