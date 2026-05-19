Alivio para el bolsillo: los comercios de la Avenida Mosconi tendrán fuertes beneficios impositivos por las obras

La Municipalidad de Neuquén enviará un proyecto al Deliberante para eximir del pago de la tasa comercial a los locales directamente afectados por la megatransformación de la ex Ruta 22. Una medida de contingencia económica mientras avanzan los trabajos que prometen cambiar la fisonomía del corredor vial.

a transformación de la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) en un corredor urbano moderno avanza a paso firme, pero el día a día de las obras no viene siendo fácil para los comerciantes de la zona. Los vallados, la tierra y las complicaciones en el tránsito impactaron directamente en las ventas. Frente a este escenario, el Ejecutivo municipal tomó nota del reclamo y anunció un paquete de beneficios impositivos para amortiguar el impacto económico.

El proyecto de ordenanza, que será enviado al Concejo Deliberante en las próximas horas, contempla la eximición del pago de la tasa comercial (Derechos de Inspección y Control de Actividades Comerciales) para aquellos locales cuya actividad se vea directamente afectada por el avance de las máquinas y los desvíos vehiculares.

¿A quiénes beneficiará y cómo se aplicará?

Aunque los detalles finos se debatirán en las comisiones del Deliberante, los lineamientos principales del alivio fiscal ya están definidos:

Alcance geográfico: El beneficio alcanzará a los comercios frentistas situados en los tramos donde las obras generen restricciones de acceso o disminución drástica del flujo peatonal y vehicular.

El beneficio alcanzará a los comercios frentistas situados en los tramos donde las obras generen restricciones de acceso o disminución drástica del flujo peatonal y vehicular. Trámite ágil: Se buscará que la aplicación del descuento sea rápida a través de un padrón de afectados coordinado entre las áreas de Comercio y Hacienda del municipio.

Se buscará que la aplicación del descuento sea rápida a través de un padrón de afectados coordinado entre las áreas de Comercio y Hacienda del municipio. Gradualidad: La exención impositiva estará directamente ligada a los plazos de ejecución de la obra frente a cada sector, acompañando al comerciante hasta que se normalice la circulación.

La apuesta por mantener las persianas arriba

Desde el municipio reconocieron que, si bien la obra de la Avenida Mosconi es estratégica y revalorizará por completo toda la traza comercial del sur de la ciudad a largo plazo, la transición es dura. El objetivo político y económico de esta medida es evitar el cierre de locales y proteger los puestos de trabajo de un sector que viene golpeado por el contexto nacional.

Se espera que la iniciativa cuente con un rápido respaldo de los distintos bloques en el Concejo Deliberante, dado que el reclamo de los comerciantes venía sumando adhesiones y urgencia en las últimas semanas.

Una obra que cambiará la ciudad

La reconversión de la ex Ruta 22 es una de las obras viales más importantes de la capital neuquina. Contempla el soterramiento de servicios, nuevas veredas, iluminación LED, carriles exclusivos y bicisendas. Mientras el paisaje urbano cambia, este “paraguas impositivo” busca que el costo del progreso no lo terminen pagando los comercios de barrio.