Inversión clave en energía: Provincia anunció dos megaobras eléctricas para el interior neuquino

Con el objetivo de garantizar el desarrollo productivo y mejorar la calidad de vida de los vecinos, el gobierno provincial confirmó la puesta en marcha de dos importantes obras de electrificación. La iniciativa busca asegurar un crecimiento con equilibrio territorial, llevando potencia y estabilidad a regiones que hoy lo necesitan para dar el salto.

El crecimiento de Neuquén no se detiene, pero para que sea sostenible necesita infraestructura que lo respalde. Bajo esa premisa, el gobierno provincial anunció la concreción de dos obras eléctricas de gran envergadura que prometen cambiar la realidad de regiones clave del interior, apuntalando tanto el consumo residencial como las demandas de los sectores productivos y turísticos.

Los proyectos, que serán ejecutados a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), forman parte de un plan a largo plazo que busca romper con la centralización de los recursos y garantizar que el desarrollo llegue a cada rincón del territorio.

Los dos frentes de obra estratégicos

Aunque el impacto se sentirá en toda la red, los trabajos se concentrarán en dos puntos críticos que requerían una respuesta urgente de potencia y estabilidad:

Ampliación del sistema de transporte: Se sumará nueva infraestructura para mejorar la capacidad de transporte de energía hacia zonas con alta demanda estacional (turismo) y áreas en pleno crecimiento poblacional.

Se sumará nueva infraestructura para mejorar la capacidad de transporte de energía hacia zonas con alta demanda estacional (turismo) y áreas en pleno crecimiento poblacional. Blindaje de la red interna: Se realizarán obras de interconexión y nuevas subestaciones que permitirán reducir los cortes de luz por contingencias climáticas y asegurar el suministro continuo a emprendimientos productivos locales.

Equilibrio territorial: crecer sin dejar a nadie atrás

Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que estas inversiones responden directamente al concepto de “equilibrio territorial”. En una provincia donde el motor de Vaca Muerta suele acaparar los grandes titulares, la gestión provincial busca poner el foco en que el interior también cuente con las condiciones energéticas necesarias para atraer inversiones privadas y generar empleo genuino.

“No se puede hablar de desarrollo ni de arraigo si las familias y los productores del interior no cuentan con luz segura y de calidad. Estas obras son la base para que cualquier proyecto productivo sea viable”, señalaron fuentes oficiales tras el anuncio.

Inversión con la mirada en el futuro

La puesta en marcha de estas dos obras eléctricas no solo resolverá los cuellos de botella actuales del sistema, sino que dejará la red preparada para la demanda de la próxima década. Con los plazos de ejecución ya en marcha, se espera que el impacto positivo empiece a reflejarse en el mediano plazo, consolidando un esquema donde los recursos que genera la provincia vuelven en forma de infraestructura vital para los neuquinos.