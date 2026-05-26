El crecimiento de Añelo: Nueva circunvalación, lotes con servicios y el desafío de Vaca Muerta

El intendente Fernando Banderet detalló el impacto de la nueva ruta para el tránsito pesado y cómo la capital del shale busca revertir años de atraso en infraestructura. El crecimiento de Añelo exige respuestas urgentes y un mayor compromiso de las empresas petroleras.

El crecimiento de Añelo marca el pulso económico de la provincia y del país, pero durante años dejó un saldo de deudas pendientes para sus propios habitantes. En una extensa entrevista, el intendente Fernando Banderet analizó el presente de la autodenominada “Capital de Vaca Muerta”, celebrando logros históricos de conectividad pero advirtiendo sobre los enormes desafíos habitacionales y de seguridad que impone la explosión demográfica.

El alivio de la circunvalación: Una ciudad que vuelve a respirar

Durante años, el tránsito pesado asociado a la industria hidrocarburífera partió al medio la vida cotidiana de Añelo. La reciente inauguración del anillo de circunvalación, que une la Ruta Provincial 7 con la 17, marca un antes y un después.

“Gran parte del tráfico de equipos pesados que antes nos atravesaba la localidad, rompiendo calles y generando un peligro constante, hoy ya no ingresa al casco urbano. Esto nos permite volver a planificar la movilidad de nuestros vecinos”, destacó Banderet.

Explosión demográfica y la apuesta por la meseta

Las cifras del desarrollo local son impactantes y explican el colapso de los servicios. Añelo pasó de ser un pequeño pueblo rural de 2.400 habitantes a una ciudad con más de 12.000 residentes fijos, a los que se suman unos 8.000 trabajadores golondrina que pernoctan a diario y un flujo vehicular que supera los 20.000 rodados cada 24 horas.

Para hacer frente a este déficit habitacional crónico, la gestión municipal —en coordinación con el gobierno de Rolando Figueroa— ha impulsado la urbanización de la meseta. “Estamos entregando 650 lotes nuevos que ya cuentan con los servicios básicos garantizados de agua, electricidad y gas. Es la única forma de crecer de manera ordenada”, afirmó el jefe comunal.

Seguridad y el rol del sector privado

El boom petrolero trajo consigo un incremento en los índices de inseguridad. Para combatirlo, la comuna está instalando un nuevo anillo de cámaras de vigilancia y coordinando mayor presencia policial.

Sin embargo, Banderet fue categórico respecto al financiamiento de estas y otras obras de infraestructura ante la paralización de los fondos nacionales: apuntó directamente a la responsabilidad social empresaria. El intendente remarcó que operadoras como YPF y las grandes empresas de servicios deben involucrarse directamente en el desarrollo de la ciudad que sostiene su rentabilidad.

Una identidad más allá del Petróleo

Buscando rescatar las raíces del pueblo, el municipio anunció una fuerte apuesta para los días 16 y 17 de octubre con la Fiesta de los Productores y el aniversario local. El mega evento no solo buscará fomentar la cultura regional, sino que incluirá el sorteo de vehículos 0km y viviendas, en un intento por devolverle a la comunidad local parte de la riqueza que se genera en su subsuelo.

Información extra: El impacto del tráfico en Vaca Muerta

Para dimensionar la importancia de la nueva circunvalación, estudios recientes de vialidad provincial indican que el corredor logístico de Vaca Muerta soporta el paso de un camión de gran porte cada 40 segundos en horarios pico. El desvío de este flujo mediante la nueva traza no solo reduce en un 60% la siniestralidad vial urbana en Añelo, sino que disminuye drásticamente la contaminación sonora y la polución por polvo en suspensión (material particulado) que afectaba la salud respiratoria de los vecinos del casco viejo.