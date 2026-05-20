Megaoperativo en Zapala: nueve imputados tras un fuerte golpe al narcotráfico en la región

Un importante despliegue policial y judicial en el centro de la provincia culminó con la formulación de cargos para nueve sospechosos. Están acusados de comercializar estupefacientes. El operativo refleja el endurecimiento de los controles contra los “quioscos” de droga en el interior neuquino.

El combate contra el narcomenudeo sigue sumando capítulos decisivos en el interior de la provincia. Esta vez, el epicentro fue Zapala, donde un amplio trabajo de investigación y múltiples allanamientos derivaron en la imputación formal de nueve personas acusadas de integrar una red de comercialización de estupefacientes.

El operativo, que sacudió la rutina de varios barrios zapalinos, fue el resultado de semanas de tareas de inteligencia coordinadas entre las fuerzas de seguridad y la Justicia provincial. La orden fue clara: desarticular los puntos de venta que operaban en la ciudad y llevar a los responsables ante los estrados judiciales.

El golpe, paso a paso

La investigación culminó con allanamientos simultáneos que permitieron no solo las detenciones, sino también el secuestro de elementos probatorios fundamentales para la causa. Durante las diligencias, los efectivos lograron incautar:

Estupefacientes: Dosis de sustancias ya fraccionadas y listas para su comercialización al menudeo.

Dosis de sustancias ya fraccionadas y listas para su comercialización al menudeo. Dinero en efectivo: Sumas de dinero presuntamente derivadas de la venta ilegal de drogas.

Sumas de dinero presuntamente derivadas de la venta ilegal de drogas. Elementos de corte y logística: Balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros dispositivos clave para analizar las redes de contacto de los acusados.

La instancia judicial: nueve imputados

Tras las detenciones, la fiscalía avanzó rápidamente con la formulación de cargos. En una audiencia que marcó el cierre de esta primera etapa investigativa, la Justicia determinó que las nueve personas involucradas queden formalmente imputadas por infracción a la ley de estupefacientes, bajo la modalidad de comercialización.

Este rápido accionar judicial se enmarca en la nueva dinámica que adoptó la provincia para atacar el microtráfico de forma directa y ágil, evitando que las causas se estanquen en los juzgados federales y dando una respuesta concreta a los reclamos de seguridad de los vecinos.

Zapala, un punto estratégico

Por su ubicación geográfica en el centro de Neuquén, Zapala es una ciudad clave en las rutas provinciales. Evitar que se consoliden redes de narcotráfico en esta zona es una prioridad para el Ministerio de Seguridad, que anticipó que los operativos de saturación e investigación continuarán replicándose en otras localidades del interior.