Cambian las zonas de estacionamiento medido en Neuquén por la obra de la ex Ruta 22

El avance de los trabajos sobre la Avenida Mosconi obliga a la municipalidad a reorganizar el sistema de cobro en el centro de la ciudad. Conocé qué calles se modifican y cómo evitar multas.

Reorganización del tránsito en la capital

El avance de la megaobra sobre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) sigue reconfigurando la dinámica vehicular de Neuquén Capital. En las últimas horas, la Municipalidad confirmó modificaciones estructurales en el sistema de estacionamiento medido, una medida que busca oxigenar el flujo de autos en las arterias aledañas a los desvíos principales, pero que obligará a los conductores a prestar especial atención para evitar infracciones.

Las nuevas zonas tarifadas

Debido al cierre parcial de cruces transversales clave, el municipio debió reasignar las cuadrículas del Sistema Automatizado de Estacionamiento Medido (SAEM). Las modificaciones implican la incorporación de nuevas cuadras al cobro tarifado en los corredores que ahora absorben el mayor volumen de tránsito pesado y particular. Las autoridades recomiendan a los automovilistas verificar la cartelería vertical que ya comenzó a instalarse en la zona centro-sur de la ciudad, antes de abandonar sus vehículos.

Cómo funcionará el sistema durante las obras

La Subsecretaría de Transporte adelantó que durante los primeros días de implementación habrá un período de concientización, donde los inspectores priorizarán el aviso por sobre la multa económica. Sin embargo, instan a los vecinos a mantener la aplicación del SAEM actualizada. Estos cambios se mantendrán vigentes, al menos, hasta que finalice la etapa actual de asfalto y parquización del Paseo Costero sobre la Avenida Mosconi, un proyecto que promete aliviar definitivamente los cuellos de botella de la ciudad.