Artesanos de todo el país exponen en La Pergolita

Hasta el sábado 8 de marzo, la ciudad de Neuquén es sede de una nueva edición del Encuentro de Artesanos y Manualeros, una feria que cada año reúne a productores y creadores de distintos puntos del país.

La actividad se desarrolla en Avenida Argentina, entre Roca e Independencia, en La Pergolita Paseo Artesanal, uno de los espacios tradicionales de la capital neuquina dedicado a la producción artesanal.

El evento convoca a expositores de diversas provincias, que presentan artículos elaborados de manera manual y con producción independiente.

Entre los puestos se pueden encontrar trabajos en madera, cerámica, textiles, cuero, bijouterie, tejidos, arte reciclado y productos regionales, en una propuesta que combina creatividad, identidad cultural y oficios tradicionales.

Durante cinco jornadas consecutivas, La Pergolita Paseo Artesanal se transforma en un punto de encuentro para vecinos y turistas que recorren la feria en busca de piezas originales y de elaboración artesanal.

La actividad también funciona como un espacio de intercambio entre productores, promoviendo el desarrollo del trabajo manual y la circulación de emprendimientos artesanales en la región.