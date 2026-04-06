Vuelve a fluir el gas a Chile: se normalizó el bombeo desde Vaca Muerta tras los ajustes técnicos

El Gasoducto del Pacífico opera nuevamente al 100% luego de corregirse una alteración en la composición del fluido. El restablecimiento del servicio trae alivio inmediato a las cuentas provinciales y garantiza el ingreso de regalías.

Fin de la incertidumbre en el puente energético

Tras varios días de tensión en el mercado de los hidrocarburos, el suministro de gas argentino hacia el país trasandino volvió a la normalidad. Las operadoras confirmaron en las últimas horas la reapertura total de las válvulas del Gasoducto del Pacífico, reactivando así una de las principales vías de exportación que conectan los yacimientos de Vaca Muerta con los centros de consumo e industriales del centro-sur de Chile.

El origen técnico del corte preventivo

La interrupción de los envíos, que había encendido señales de alerta en ambos lados de la Cordillera, no estuvo vinculada a faltantes de producción ni a conflictos comerciales. El freno se activó de manera automática tras detectarse una alteración específica en la composición química del gas inyectado desde Neuquén. Esta irregularidad obligó a las autoridades chilenas a aplicar sus estrictos protocolos de seguridad operativa para evitar daños en su infraestructura de transporte y distribución. Tras una serie de purgas y ajustes técnicos en planta, los parámetros de calidad del fluido volvieron a los estándares exigidos.

El impacto directo en la economía neuquina

Para los habitantes del Alto Valle y toda la provincia, la rápida resolución de este conflicto técnico es una excelente noticia económica. Las exportaciones en firme hacia Chile representan hoy una de las principales fuentes de ingreso de divisas para el país y de regalías extraordinarias para Neuquén. Cada día que el gasoducto permanece cerrado implica una pérdida millonaria para las arcas públicas provinciales; fondos que resultan vitales para sostener la obra pública, la infraestructura de servicios y la reactivación del consumo interno en la región.