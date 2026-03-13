Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores este fin de semana

El predio del Parque Jaime de Nevares será escenario este fin de semana de una nueva edición de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, una propuesta que combina feria de emprendedores, gastronomía y espectáculos en vivo.

La primera edición del año en este espacio se realizará viernes y sábado de 18 a 23, luego de que la organización decidiera modificar la programación original por el pronóstico de viento previsto para el domingo.

Según se informó, participarán más de 180 emprendedores, además de 30 puestos gastronómicos y 10 carros de bebidas, que integrarán la propuesta culinaria del espacio Confluencia de Sabores.

La agenda incluirá también espectáculos para toda la familia, con presentaciones infantiles desde el inicio de cada jornada y shows de bandas locales de folclore y rock.

Desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse al predio con reposeras o equipos de mate, para compartir una tarde al aire libre con propuestas culturales, gastronomía y productos elaborados por emprendedores de la ciudad.

La actividad forma parte del programa de ferias que se desarrollará durante los próximos meses, si las condiciones climáticas lo permiten, hasta mayo. Durante el invierno, el programa continuará con instancias de capacitación y formación para emprendedores locales.