Alerta meteorológica en el Alto Valle: a qué hora llegan las fuertes tormentas y el granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por vientos intensos y posible caída de piedra para la región. Conocé los horarios más críticos y las recomendaciones de Defensa Civil.

Un otoño que muestra su peor cara

El clima en la región vuelve a poner en jaque la rutina de los vecinos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) elevaron el nivel de alerta para el norte de la Patagonia, anticipando un cierre de jornada marcado por condiciones meteorológicas severas. Tras una tarde con temperaturas que rozarán los 30°C, el Alto Valle enfrentará un brusco cambio de frente que traerá consigo tormentas de variada intensidad.

Los horarios críticos y zonas más afectadas

Según los reportes actualizados, la inestabilidad comenzará a sentirse con fuerza a partir de la media tarde en la zona del Alto Valle, extendiéndose hacia la noche. El fenómeno no solo incluye lluvias abundantes en cortos períodos, sino que viene acompañado de una fuerte actividad eléctrica. Para la zona de la Costa y el Valle Medio rionegrino, la situación es aún más delicada: el nivel de alerta sube a categoría naranja ante la probabilidad concreta de ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.

Recomendaciones para evitar incidentes

Frente a este escenario, las direcciones de Protección Civil de los distintos municipios han activado protocolos de prevención. Se solicita a la población evitar la circulación innecesaria durante los picos de tormenta, no refugiarse debajo de árboles o postes de luz, y asegurar cualquier elemento en balcones o techos que pueda ser desplazado por los vientos huracanados. Además, se recomienda a los conductores extremar precauciones por la posible acumulación de agua en las principales rutas y accesos a las ciudades.