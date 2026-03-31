Añelo instalará cámaras en un paseo por consumo de alcohol

La Municipalidad de Añelo resolvió avanzar con la instalación de cámaras de seguridad en un paseo público ubicado a un costado del canal, tras detectar conductas indebidas vinculadas al uso del espacio.

Según informaron desde el municipio, el lugar, que fue recientemente reacondicionado para el disfrute de los vecinos, comenzó a ser utilizado para el consumo de bebidas alcohólicas, una práctica prohibida por la normativa vigente.

En este contexto, la comuna dispuso la implementación de un sistema de videovigilancia con el objetivo de reforzar los controles, identificar infracciones y avanzar en la confección de actas.

Además, se indicó que se dará intervención a la Policía en caso de registrarse situaciones que requieran actuación preventiva o contravencional.

Desde el Ejecutivo local recordaron que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido y apelaron a la responsabilidad de los ciudadanos para preservar el uso adecuado de los espacios comunes.