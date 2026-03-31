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Días templados y con viento moderado

CLIMANEUQUÉN
Redacción
Author: Redacción
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El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Neuquén una jornada con condiciones estables y temperaturas en ascenso durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas mínimas frescas y máximas que irán en aumento hacia el fin de semana.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde, una condición habitual para la región en esta época del año.

Para los días siguientes, el organismo no descarta cambios en la nubosidad, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El escenario general indica un período de tiempo estable, favorable para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de mantenerse informado ante eventuales actualizaciones.

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