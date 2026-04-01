Incendio de autos de alta gama en la Legislatura de Neuquén: ¿Atentado o ajuste?

Seis vehículos de lujo quedaron reducidos a cenizas en un hecho que sacude el centro neuquino. El dueño denuncia intencionalidad mientras la Justicia busca pistas en las cámaras de seguridad.

La madrugada neuquina se iluminó con un resplandor siniestro. Frente al edificio de la Legislatura provincial, un incendio que comenzó de manera focalizada terminó devorando seis vehículos de alta gama. Lo que en un principio pudo parecer un desperfecto técnico, rápidamente viró hacia la carátula de “presunto atentado”.

El propietario de las unidades, quien ya prestó declaración, no tiene dudas: fue intencional. En un sector de la ciudad blindado por cámaras de seguridad y monitoreo constante, que alguien logre perpetrar un ataque de esta magnitud genera más interrogantes que certezas. ¿Es un mensaje político dado el lugar del siniestro? ¿O un ajuste de cuentas privado ejecutado con precisión quirúrgica? El equipo de investigación de Neuquen.com pudo saber que las pericias de Bomberos serán determinantes en las próximas horas para confirmar el uso de acelerantes. Mientras tanto, el centro de la capital recupera el aliento tras una noche de sirenas y olor a caucho quemado.